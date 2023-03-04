374-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:20 Підрозділ Юрія Луценка відвели з-під Бахмута невдовзі після того, як він отримав посаду командира взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Сам Луценко одержав наказ вибути із підрозділу і тепер має продовжити службу у структурах Територіальної оборони. Колишній генпрокурор назвав переведення "мілкою політичною помстою". Дотепер Юрій Луценко працював серед так званих "Птахів Мадяра" – підрозділу аеророзвідки у складі 28-ої бригади на чолі з Робертом Бровді, який набув популярності після боїв біля Соледара. Кілька днів тому Мадяр оголосив, що їх вивели з-під Бахмута.

14:17 В Україні налагоджено виробництва високоточних ракет “Вільха-М” і вони вже використовуються у реальних бойових діях проти російської армії, заявив перший заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник під час XV конференції "Безпековий діалог між США та Україною" у Вашингтоні. Він відмовився уточнити, коли саме можуть бути готові ракети та скільки їх буде виготовлено, але розповів, що виробники планують модифікувати “Вільху-М”, щоб збільшити її радіус дії до 150 км, додавши, що випробування проходитимуть на полі бою: "Скажімо так, сподіваємось, якраз під час контрнаступу, вірогідність якого очікують на півдні, у напрямку Азовського моря".

Наразі дальність ракети – 110 км, її боєголовка важить 220 кг та здатна вражати цілі з великою точністю, виробник не розголошує точне значення максимально допустимого відхилення ракети від цілі, але її оцінюють в 10-15 метрів незалежно від дальності пострілу. Висока точність ракет забезпечується завдяки використанню так званих “газодинамічних рулів” — десятків невеликих поперечних ракетних двигунів — вони допомагають коригувати напрямок польоту ракети по сигналу GPS. Власне, завдяки цим характерним газодинамічним рулям, її можна ідентифікувати на оприлюдненій цього місяця знимці знайденої поблизу Донецька частини ракети. Спекулюють, що саме цією ракетою були обстріляні цілі навколо окупованого Маріуполя.

Попередню версію Р-624 “Вільха" почали застосовувати рік тому, але імовірно, усі запаси цих ракет були вичерпані за перші місяці бойових дій, бо за короткий період повідомлення про їхнє застосування зникли. Поява у 2023 році доказів використання ракет “Вільха” після довгої паузи може свідчити про відновлення виробництва цих ракет.

13:57 На західному березі Криму в районі Євпаторії російські окупанти викопали близько чотирьох кілометрів окопів і траншей. Про це розповів блоґер Benjamin Strick, проаналізувавши супутникові знимки півострова за 2 березня. Напередодні мешканець Криму виклав в інтернет відео із дерев'яними конструкціями на пляжі із отворами для бійниць; він нарікав, що курортного сезону на півострові не буде. Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров стверджує, що загальна лінія берегових укріплень сягає 200 кілометрів. "Це так армія РФ намагається вберегтися від висадки українського десанту", – прокоментував Назаров.

13:36 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 16 російських кораблів, серед яких три – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

13:11 Командир легіонерського підрозділу "Русский добровольческий корпус", який цього тижня здійснив диверсійний вихід із території України до Брянської області в Росії, ствердив, що українська влада була поінформована про акцію росіян-військовослужбовців. "Є заміновані мости, є камери, безпілотники з тепловізорами, є приховані спостережні пункти. Якби я ні з ким це не погодив... я думаю, нас було б просто знищено", – сказав Нікітін у коментарі The Financial Times.

12:59 Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут і перевірив роботу своїх підрозділів. "Усі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", – сказав Хоренко. Бригадний генерал ознайомився із роботою підрозділів, які обороняють Бахмут, і на місці "опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи".

12:40 Україна звернулася до ЄС із проханням надсилати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, щоб зменшити критичну нестачу, яка обмежує просування українських військ на полі бою, пише Financial Times, що диспонує листом міністра оборони України Олексія Резнікова колегам із 27 країн-членів ЄС. У листі він зазначає, що Сили оборони України через дефіцит снарядів вистрілюють лише п'яту частину можливого повного боєкомплекту 594 тис. снарядів місячно. Резніков пише, що артилерія відіграє "вирішальну роль в усуненні військової могутності противника". За його словами, Україна застосовувала в середньому 110 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць, що в чотири рази за росіян, а для для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба ЗСУ становить не менше 60% повного боєкомплекту, або 360 тисячі снарядів на місяць.

12:01 Конкурсна комісія визначила трьох кандидатів – Сергія Гупяка Семена Кривоноса та Романа Осипчука, з яких Кабмін має обрати директора Національного антикорупційного бюро. Кандидати проходили тестування на знання законодавства та на загальні здібності і мали співбесіди щодо доброчесності та компетентності.

Сергій Гупяк (97+128 балів відповідно) працює в управлінні Держбюро розслідувань на Хмельниччині.

Семен Кривонос (99+122) є головою Державної інспекції архітектури та містобудування.

Роман Осипчук (95+123) очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ.

За їхні кандидатури проголосувало чотири зі шести членів комісії. Міжнародна експертка, заступниця голови комісії не підтримала цих претендентів: “З огляду на мою власну внутрішню доброчесність, я не можу підтримати цей список з трьох кандидатів. Однак я не роблю жодних висновків на основі власної доброчесності. Мій вибір ґрунтувався на моєму оцінюванні з питань доброчесності та компетенції. Це питання відповідності балансу ґрунтувалося на критеріях, які надав закон. Я використовувала критерії”.

11:40 Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула із візитом до України. На своїй сторінці у твіттер вона опублікувала фотографію з-під Оперного театру у Львові і написала: "Добре повертатися до України. До цих хоробрих людей, які надихнули світ. До героїв, які відмовляються здаватися. До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей. До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі".

11:21 Європейська Унія розробила план забезпечення України боєприпасами, який полягає в тому, щоб покрити термінові потреби, зокрема в 155-мм набоях, за рахунок запасів на складах країн-членів ЄУ за одночасного нарощування виробництва для поповнення ресурсів, що виснажуються. Проєкт, який обговорюватиметься 7-8 березня на неформальній зустрічі міністрів оборони Євроунії у Стокгольмі за участю Столтенберґа, поділено на три блоки. З метою термінової допомоги Україні державам-членам ЄУ пропонується насамперед позбутися своїх запасів набоїв. Предбачено стимул: що швидшою буде доставка, то вищою ставка відшкодування. Це відшкодування здійснюється Європейським фондом миру. Фонд уже використав для України 3,6 млрд євро. Приєднатися до відповідних зусиль також пропонувалося третім країнам – Норвегії та Канаді. Другий напрямок, який доповнює перший, – забезпечення швидкого реагування на виснаження запасів армій країн-членів ЄУ за умови продовження допомоги Україні протягом тривалого часу. Ідея ґрунтується на об'єднанні попиту держав-членів, які спільно дають нові замовлення для європейської промисловості. При цьому не відкидається поповнення запасів і за рахунок вироблених поза ЄУ снарядів, наприклад, у Південній Кореї. План має бути офіційно схвалено на Раді ЄУ на рівні міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, а остаточне його затвердження відбудеться на саміті Євроунії 23-24 березня.

11:00 Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 21 день поспіль і наразі не прогнозується, мережевих обмежень», що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях наразі немає, знову втішили в Укренерго. Споживання знизилось, що характерно для вихідного дня, потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом.

10:16 Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні танковий завод потужністю близько 400 танків на рік, ведуться відповідні переговори, рішення може бути ухвалено в найближчі два місяці, пише Spiegel. Завод повинен стати базою для випуску нових танків типу "Пантера" (Panther KF51), який був вперше публічно презентований в минулому році. За словами голови концерну Армін Паппергер, вартість проекту - близько 200 мільйонів євро, Паппергер не вважає за необхідне чекати закінчення війни і готовий будувати завод навіть під загрозою російських ракетних ударів.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої. Регулярна російська армія та сили "групи Ваґнера" просунулися далі в північні передмістя міста, яке зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків. Україна посилює цей район елітними підрозділами, і за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр. Підконтрольні українській владі шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими.

09:51 Кількість жертв ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Запоріжжі зросла до десяти, рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців; серед загиблих є одна дитина, повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 152 190 (+820) осіб, танків – 3409 (+4) од., бойових броньованих машин – 66783 (+10) од., артилерійських систем – 2414 (+12) од., РСЗВ – 487 (+3) од., засобів ППО – 247 (+0) од., літаків – 302 (+1) од., гелікоптерів – 289 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5289 (+8) од., спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,2% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

78,4% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

43,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

24,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:00 Чергові вихідні будуть в режимі безлімітного споживання електроенергії, повідомляють оператори системи розподілу. Графіки погодинних відключень не планується застосовувати 21-й день поспіль.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби російська федерація завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе - Донецької. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них - Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам’янського Запорізької області; Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані «добровільні дружини». Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів. Продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щоденно зазнає значних втрат у живій силі. Раніше ми повідомляли про переповнені медичні заклади тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Тенденція не зникла - нещодавно одна із лікарень міста Горлівка отримала вказівку щодо збільшення ліжко-місць для прийому поранених загарбників. Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу бійців з частини Бахмута.

• Російські офіційні особи продовжували оприлюднювати обмежену інформацію про вторгнення в Брянську область 2 березня, але не змогли внести ясність, що насправді відбулося.

• Президент Росії Путін, згідно з протоколом засідання, не обговорював ситуацію в Брянській області на екстреному засіданні Ради безпеки Росії.

• Російська влада продовжила спроби представити Росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на ЗАЕС і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.

• Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, в той час як українські сили, схоже, готуються до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.

• Кремль продовжує посилювати державний контроль над російський військово-промисловим комплексом.

• Російська окупаційна влада продовжує підготовку окупованих територій до російських регіональних виборів 10 вересня.