ЄУ підготувала план постачання України амуніцією.

Йдеться передовсім про артилерійські набої діаметром 155-мм.

Європейська Унія розробила план забезпечення України боєприпасами, який полягає в тому, щоб покрити термінові потреби, зокрема в 155-мм набоях. Це відбуватиметься за рахунок запасів на складах країн-членів ЄУ за одночасного нарощування виробництва для поповнення ресурсів, що виснажуються. Про це повідомила бельгійська газета Le Soir.

За даними видання, українські війська наразі використовують амуніції більше, ніж здатна виробити оборонна промисловість Євроунії. А запаси західних армій опустилися нижче за мінімум, необхідний для країн-членів НАТО.

Газета нагадує, що питання вже обговорювалося у штабквартирі Північноатлантичного Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляв, що «терміни постачання набоїв великих калібрів зросли з 12 до 18 місяців». «І тепер Європейська Унія намагається відповісти на цей виклик», – зазначив він.

Проєкт, який обговорюватиметься 7-8 березня на неформальній зустрічі міністрів оборони Євроунії у Стокгольмі за участю Столтенберґа, поділено на три блоки. З метою термінової допомоги Україні державам-членам ЄУ пропонується насамперед позбутися своїх запасів набоїв. Предбачено стимул: що швидшою буде доставка, то вищою ставка відшкодування. Це відшкодування здійснюється Європейським фондом миру. Фонд уже використав для України 3,6 млрд євро. Приєднатися до відповідних зусиль також пропонувалося третім країнам – Норвегії та Канаді.

Другий напрямок, який доповнює перший, – забезпечення швидкого реагування на виснаження запасів армій країн-членів ЄУ за умови продовження допомоги Україні протягом тривалого часу. Ідея ґрунтується на об'єднанні попиту держав-членів, які спільно дають нові замовлення для європейської промисловості. При цьому не відкидається поповнення запасів і за рахунок вироблених поза ЄУ снарядів, наприклад, у Південній Кореї.

План має бути офіційно схвалено на Раді ЄУ на рівні міністрів закордонних справ та оборони 20 березня, а остаточне його затвердження відбудеться на саміті Євроунії 23-24 березня.