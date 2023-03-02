372-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:47 Кремль сприймає повідомлення з Брянської області як "атаку терористів", заявив прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков. Через події у прикордонні Владімір Путін скасував поїздку у Ставропольський край. Він планує взяти участь у запланованих заходах в режимі онлайн.

13:31 Головне управління розвідки Міноборони України пов'язує появу "брянських диверсантів" із "продовженням трансформації Росії, її очищенням і звільненням від диктатури Путіна". "РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи", – сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Громадському".

13:14 "Російський добровольчий корпус", що воює у лавах Інтернаціонального легіону Сил оборони України, взяв на себе відповідальність за захід у Брянську область. Члени руху заявили, що прийшли показати, що "надія є, що вільні росіяни зі зброєю в руках можуть боротися проти режиму". На відео, поширеним "РДК", впізнали Дениса Нікітіна, який, згідно з публікаціями ЗМІ, є керівником корпусу.

12:50 Моніторингові групи фіксують зліт російського радіолокаційного літака А-50 з аеродрому "Мачулищі"у Білорусі. Вірогідно, борт прямує на 325-й Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі.

12:39 Оперативне командування "Північ" виступило з коментарем після повідомлень про ДРГ у Брянській області РФ: "Нагадуємо! Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!", - закликали у командуванні. У "Півночі" ще 23 лютого попереджали про невідому колону техніки на кордоні з Чернігівською областю. У ній помітили людей у "пікселі", схожому на форму ЗСУ.

12:26 У російських пабліках шквал публікацій на тему українських диверсантів на території Брянської області. Росіяни пишуть, що терористи обстріляли шкільний автобус і вбили дівчинку (потім виявилося, що школи не працюють, а тому автобуси не їздять, і що жодна дівчинка не вмерла). Іще пишуть, що територію прикордонних сіл начебто оточено, і там бої.

12:18 Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся із послами країн "Групи семи" і відрекомендував їм своїх новопризначених заступників. Під час розмови йшлося про боротьбу з корупцією та просування управлінських реформ, повідомило японське головування G7. "Ми підтвердили нашу відданість продовженню військової та оборонної підтримки України і підкреслили важливість прозорості та підзвітності, щоб запевнити партнерів і підтримати євроатлантичну інтеграцію України", – зазначили дипломати.

12:07 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про необхідність нової редакції стратегії деокупації Криму: "Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів".

11:49 Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який намагався підірвати один з об'єктів транспортної інфраструктури Рівного, щоб зірвати постачання іноземного озброєння для Сил оборони на східному та південному фронтах. Для здійснення диверсії 19 лютого зловмисник прибув в Україну з паспортом громадянина ЄС, провів розвідку для визначення найбільш вразливого місця стратегічної транспортної артерії для встановлення вибухового пристрою. Далі він мав встановити вибухівки та підірвати її. Однак співробітники СБУ затримали його на етапі підготовки до вчинення диверсії. Затриманий має посвідку на проживання в Росії та входить до агентурного апарату ГРУ. З 2014 року він виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "Оплот", а потім до так званого батальйону Хан. Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на запорізькому та херсонському напрямках. У вересні минулого року зловмисник повернувся до Росії, де отримав завдання проведення розвідувально-підривної діяльності в північно-західному регіоні України.

11:42 Усі дев'ять блоків атомних електростанцій у четвер працюють на максимальній наявній потужності, повідомив "Енергоатом".

11:37 РФ влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі: аби відвернути увагу світу від війни в Україні та аби продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу, пояснив повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк: "У Придністров'ї в росіян є дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію - під "чужим прапором". Він нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували подібне в Донецьку та Луганську і це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії: "Адже вони не досягли жодного результату в своїй так званій "спеціальній воєнній операції. Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас".

11:22 Казимир Малевич в Нідерландах перестав бути російським художником – Амстердамський Музей Стеделійк (Муніципальний музей) презентує чільного представника супрематичного мистецького руху українським художником: народився в Україні, батьки польського походження.

11:00 Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в Укренерго. Споживання покривається українською генерацією та незначним імпортом: зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту, споживання ж відповідає рівню робочого дня і стабільне протягом тижня.

10:34 Лиш 24% киян незадоволені рішенням міської влади демонтувати в Києві радянські пам’ятники (Ватутіну, Чкалову, інші), свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг" 16-27 лютого 2023. З них тільки 13% зовсім не підтримує це рішення, 11% – радше не підтримує. Натомість 68% киян підтримує демонтаж радянських пам’ятників: 50% – цілком, 18% – скоріше підтримують.

10:18 У Росії немає достатніх ресурсів для вторгнення у Молдову, сказав молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан у ефірі румунського телебачення. З іншого боку, у Молдови достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Поки українські війська продовжують обороняти Бахмут в Донецькій області, підвищення температури створює болотисті умови, відомі як українською мовою як "bezdorizhzhia", що обмежує пересування по пересіченій місцевості. Це ускладнене пересування зазвичай забезпечує певну військову перевагу силам, що обороняються. Денна температура ґрунту підвищилася і тепер здебільшого вище нуля. Як і в середині лютого 2023 року, наступного тижня залишаються ймовірними нічні заморозки і денні відлиги. Прогнозовані тепліші за середньорічні умови на решту зими та весну призведуть до подальшого зниження можливості пересування по пересіченій місцевості. Майже напевно, що наприкінці березня, після останньої відлиги, ситуація з прохідністю буде найгіршою. Це додасть додаткових труднощів наземним операціям і ускладнить пересування важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розпушеному ґрунту на Бахмутському напрямку.

09:32 Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які було знято з озброєння минулого року, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Рішення про це має бути ухвалене протягом декількох тижнів. Словаччина була би першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію. Ще один, 11-й радянський винищувач планується передати музею.

09:11 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 150 605 (+715) осіб, танків – 3397 (+2) од., бойових броньованих машин – 6658 (+20) од., артилерійських систем – 2398 (+5) од., РСЗВ – 480 (+1) од., засобів ППО – 247 (+0) од., літаків – 300 (+0) од., гелікоптерів – 288 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3) од., крилатих ракет – 873 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5264 (+7) од., спеціальної техніки – 230 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

99,4% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

38,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,7% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

77,8% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

43,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:03 Споживання електроенергії в Україні в четвер 19-й день поспіль продовжує базуватися на безлімітному режимі і відсутності графіків погодинних відключень, повідомляють оператори системи розподілу

08:55 Вночі російські окупанти із ЗРК С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у якому було зруйновано понад 10 квартир із 2-го до 5-го поверху, уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено прилеглі будинки. Загинуло щонайменше три людини, 7 людей були госпіталізовані: з них 3 – у дуже важкому стані та 4 – в стані середньої тяжкості, серед них вагітна жінка. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках. Загалом, російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА “Шахед-136”. Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка. Обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон. Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль може використати поправку до Кримінального кодексу Росії, яка посилює покарання за "дискредитацію" війни в Україні, для просування подальших заходів самоцензури серед критично налаштованої ультранаціоналістичної спільноти, що викликає спротив з боку фінансиста "Ваґнера" Євгенія Прігожина та відомих мілблогерів.

• Розслідування New York Times щодо катастрофічних російських втрат під час нещодавнього російського наступу під Вугледаром вказує на те, що російські військові досі не здатні швидко вирішити ендемічні проблеми, спричинені серйозними втратами особового складу та техніки.

• Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко і президент Китаю Сі Цзіньпін підписали пакет з 16 документів, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом спрямування китайської допомоги Росії через Білорусь.

• Офіційні особи США продовжують повідомляти, що українські війська належним чином використовують надану Заходом зброю в Україні.

• Російська та окупаційна влада, можливо, намагається ще більше обмежити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції, щоб змусити де-факто визнати російську власність на станцію.

• Видання Politico повідомило, що президент Сербії Александар Вучич під час війни в Україні, схоже, переглядає тісні зв'язки Сербії з Росією, що частково спричинено триваючою вербуванням та підривною діяльністю "Ваґнерівської групи" в Сербії.

• Російські війська зміцнюють позиції на кордоні в Бєлгородській області.

• Російські війська просунулися вглиб Бахмута і продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі Авдіївки-Донецька.

• Російські війська продовжують вести наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжують оборонні операції на півдні України.

• Російська окупаційна влада продовжує налагоджувати адміністративне управління окупованими територіями.