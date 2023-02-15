Суд виніс виправдальний вирок для Берлусконі.

Експрем’єра Італії звинувачували в підкупі свідків.

Міланський суд виніс виправдальний вирок для колишнього прем'єрміністра країни 86-річного Сильвіо Берлусконі. Про це повідомила італійська газета La Stampa. Підсудного звинувачували у підкупі свідків у справі про сек-вечірки за участю неповнолітніх дівчат.

Італійська прокуратура вимагала засудити Берлусконі до шести років позбавлення волі за підкуп 22 свідків у попередніх процесах про проституцію та сексуальні зв'язки з неповнолітніми, в яких Берлусконі було повністю виправдано. На думку слідчих, колишній прем'єр, а нині медіамагнат та сенатор виплатив близько десяти мільйонів євро за мовчання учасникам своїх так званих вечірок Bunga Bunga.

Сторона звинувачення стверджувала, що Берлусконі мав інтимні стосунки з марокканською танцівницею Каріме ель-Махруг на прізвисько Рубі, якій на той момент не було 18 років. Сам Берлусконі на суді заперечував сексуальний зв'язок із Рубі та іншими дівчатами.

2013 року суд в Мілані засудив Берлусконі до семи років в'язниці за схиляння до проституції неповнолітніх та використання службового становища. Проте апеляційний суд його повністю виправдав. Через два роки італійська прокуратура розпочала нове розслідування – за підозрою, що політик та його адвокати у виплачували гроші за мовчання дівчат під час попереднього процесу. Звинувачення ґрунтувалися на прослуховуванні розмов самого Берлусконі та людей з його оточення, а також ймовірних повій.

Сам Берлусконі, який залишається лідером партії «Вперед, Італіє», не заперечував, що виплачував гроші деяким зі своїх гостей, проте заявив, що це було компенсацією можливої репутаційної шкоди для них через участь у вечірках Bunga Bunga.

Судовий процес у Мілані постійно переривався через проблеми зі здоров'ям експрем'єра, і, як вважали спостерігачі, навіть якби його визнали винним, навряд чи він вирушив би до в'язниці з огляду на тривалі апеляційні процеси та його похилий вік.