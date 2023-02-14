Молдова тимчасово закривала небо через НЛО.

Деякі джерела повідомили, що у молдовському повітряному просторі були виявлені невідомі безпілотники.

 

 

Управління цивільної авіації Республіки Молдови оголосило у вівторок, 14 лютого, що повітряний простір над країною було закрито протягом години через невідомий літаючий об'єкт, схожий на метеозонд. Про це повідомив інформаційний портал NOI.md.

 

«Близько 12:30 Міністерство оборони отримало інформацію про виявлення в повітряному просторі Республіки Молдова поблизу міста Сорока невеликого непізнаного об'єкта, схожого на метеозонд. Враховуючи погодні умови та неможливість ідентифікувати об'єкт та відстежувати траєкторію його польоту, для залагодження безпеки громадян Міжвідомча комісія з управління повітряним простором о 13.24 ухвалила рішення тимчасово закрити повітряний простір», – йдеться у повідомленні Управління цивільної авіації.

 

Відомо, що на летовищі Кишинева на кілька годин затримали кілька рейсів. Проте реєстрація  пасажирів не припинялася.

 

Вже о 14.46 повітряний простір над республікою знову відкрили. Влада Молдови заявила, що провела перевірку і загрози для громадян не виявила. Наразі польоти цивільної авіації в Молдові здійснюються без жодних застережень.

 

Подробиць про те, що саме за об'єкт виявили в небі, яке його призначення, а також які дії вчинила влада щодо об'єкта, не повідомляється.

 

Деякі джерела повідомили, що рішення про закриття неба було ухвалено після того, як у молдовському повітряному просторі були виявлені невідомі безпілотники. Офіційних коментарів щодо цього немає.

 

Нагадаємо також, що 10 лютого під час чергової ракетної атаки РФ проти України дві російські крилаті ракети «Калибр» перетнули повітряні кордони Молдови та Румунії.

14.02.2023

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