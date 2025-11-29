Корпорація Airbus масово відкликає літаки A320.

Експертиза виявила незахищеність систем літака перед потужним сонячним випромінюванням, здатним спотворювати дані, необхідні для навігації.

 

 

Європейська авіабудівна корпорація Airbus оголосила, що відкликає значну кількість літаків, щоб змінити програмне забезпечення. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Як йдеться в заяві компанії, тисячам вироблених нею літаків будуть потрібні програмні, а іноді й апаратні оновлення.

 

Проблема виявилася після інциденту з лайнером A320 авіакомпанії Jet Blue, який 30 жовтня летів з Канкуна (Мексика) до Ньюарку (США). Літак почав стрімко втрачати висоту і був змушений здійснити екстрену посадку в Тампі, штат Флорида. Щонайменше 15 людей травмувалися. Експертиза виявила незахищеність систем літака перед потужним сонячним випромінюванням, здатним спотворювати дані, необхідні для навігації.

 

Проблема торкається літаків найпопулярнішої моделі A320, а також A318, A319 та A321. Загалом це близько 6000 машин, що становить приблизно половину світового авіапарку літаків цієї компанії. Але для приблизно 5100 літаків буде достатньо простого оновлення програмного забезпечення, яке триває близько трьох годин.

 

У заяві Airbus, надісланій авіакомпаніям, йдеться, що програмне забезпечення потрібно замінити до наступного планового рейсу. Це може призвести до скасування та затримок рейсів в один із найжвавіших туристичних вікендів року в США та інших західних країнах.

 

Це одне із найбільш масових відкликань літаків Airbus за 55 років історії компанії. В експлуатації перебуває близько 11 300 літаків сімейства A320, у тому числі 6440 літаків основної моделі A320, які почали використовувати з 1987 року.

 

29.11.2025

