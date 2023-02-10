Відновлено акаунти Трампа у Facebook та Instagram.

Експрезидент США досі не уточнив, чи повернеться він до використання продуктів Meta.

 

 

Компанія Meta відновила акаунти колишнього президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram після дворічного блокування. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова речника Meta Енді Стоуна (Andy Stone).

 

Користувачі соцмереж знову можуть бачити у згаданих соцмережах сторінки Трампа. Останні записи там датовані шостим січня 2021 року – днем штурму Капітолію у Вашінґтоні, через який і було заблоковано акаунти експрезидента США. Станом на той час у нього було 23 мільйони підписників в Instagram і 34 мільйони – у Facebook.

 

Нагадаємо, що наприкінці січня президент компанії Meta з глобальних питань Нік Клеґґ (Nick Clegg) заявив, що акаунти Трампа у Facebook та Instagram відновлять найближчими тижнями. «Ми переконані в тому, що ризик (для громадської безпеки) достатньо знизився. Таким чином, ми відновимо акаунти містера Трампа в Facebook і Instagram найближчими тижнями», – йшлося в заяві Клеґґа, опублікованій на сайті Meta. Він усе ж застеріг, що в майбутньому за порушення правил сторінки Трампа знову можуть заблокувати терміном від одного місяця до двох років.

 

Трамп тоді відреагував на рішення Meta на власній платформі Truth Social. «Facebook, який втратив мільярди доларів у ціні з тих пір, як "деплатформував" мене, вашого улюбленого президента, щойно оголосив, що вони відновлюють мій обліковий запис. Таке ніколи більше не повинно статися з чинним президентом або з будь-ким, хто не заслуговує на відплату!» – написав він. Трамп досі не уточнив, чи повернеться він до використання продуктів Meta.

10.02.2023

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