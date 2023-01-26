Трамп знову матиме доступ до Facebook та Instagram.

Керівництво компанії Meta пообіцяло розблокувати екаунти експрезидента США найближчим часом.

Компанія Meta найближчим часом відновить екаунти Дональда Трампа в соцмережах Facebook та Instagram, які були заблоковані після штурму Капітолію його прихильниками шостого січня 2021 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву керівництва компанії.

«Ми переконані в тому, що ризик (для громадської безпеки) достатньо знизився. Таким чином, ми відновимо екаунти містера Трампа у Facebook та Instagram найближчими тижнями. Громадськість повинна мати можливість чути, що кажуть їхні політики – добре, погане та потворне, щоб вони могли зробити усвідомлений вибір біля скриньки для голосування», – заявив президент Meta з ґлобальних питань Нік Клеґґ (Nick Clegg).

Водночас, за словами Клеґґа, це не означає, що немає жодних обмежень. Він зазначив, що в майбутньому за порушення правил контент Трампа може бути видалений, а екаунти знову можуть бути заблоковані на термін від одного місяця до двох років. «Коли існує явний ризик заподіяння шкоди у реальному світі (...), ми діємо», – застеріг Клеґґ.

Трамп уже встиг на власній платформі Truth Social відреагувати на рішення Meta. «Facebook, який втратив мільярди доларів у ціні з тих пір, як "деплатформував" вашого улюбленого президента, мене, щойно оголосив, що вони відновлюють мій обліковий запис. Таке ніколи більше не повинно статися з чинним президентом або з будь-ким, хто не заслуговує на покарання!» – написав колишній президент США. Він не уточнив, чи скористається можливістю повернутися до соцмереж Meta. Напередодні блокування екаунтів Трамп мав 34 мільйони підписників у Facebook і 23 мільйони в Instagram.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року мікроблог Трампа у соцмережі Twitter розблокував новий власник сервісу Ілон Маск. Однак колишній президент США в Twitter поки що не повернувся, надаючи перевагу платформі, яку він заснував, – Truth Social.