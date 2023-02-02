ПЦУ скликає у травні собор для обговорення календарної реформи.

Священний синод Православної церкви України вирішив скликати 24 травня чергове засідання Архієрейського собору, одним із питань котрого анонсовано обговорення календарної реформи.

Фото із синоду ПЦУ 2 лютого

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ за підсумками синоду, проведеного 2 лютого.

Окремо Священний синод затвердив порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.

Восени Священний синод ПЦУ дозволив своїм єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня. У рішенні "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р." ішлося:

"Беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві; передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України), вирішив: Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній неодноразово заявляв, що особисто він підтримує перехід на святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово й українські віряни мають прийняти рішення солідарно.

"Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити. Але традиція є традицією – укорінилася настільки, що якщо ми перейдемо, то в більшості випадків, я переконаний, храми 25-го будуть порожніми, а 7-го – повними. І тому треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, прийшов свідомо, і коли ми всі разом. Але цей процес поступово, як ми бачимо, продовжується, збільшується кількість прихильних до зміни. Я думаю, що впродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться", – сказав владика.