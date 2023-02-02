ПЦУ скликає у травні собор для обговорення календарної реформи.

 

Священний синод Православної церкви України вирішив скликати 24 травня чергове засідання Архієрейського собору, одним із питань котрого анонсовано обговорення календарної реформи.

 

Фото із синоду ПЦУ 2 лютого

 

Про це йдеться у повідомленні ПЦУ за підсумками синоду, проведеного 2 лютого.

 

Окремо Священний синод затвердив порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.

 

Восени Священний синод ПЦУ дозволив своїм єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня. У рішенні "Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 р." ішлося:

 

"Беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві; передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний Синод Української Православної Церкви (Православної Церкви України), вирішив:

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту".

 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній неодноразово заявляв, що особисто він підтримує перехід на святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово й українські віряни мають прийняти рішення солідарно.

 

"Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити. Але традиція є традицією – укорінилася настільки, що якщо ми перейдемо, то в більшості випадків, я переконаний, храми 25-го будуть порожніми, а 7-го – повними. І тому треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, прийшов свідомо, і коли ми всі разом. Але цей процес поступово, як ми бачимо, продовжується, збільшується кількість прихильних до зміни. Я думаю, що впродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться", – сказав владика.

 

02.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
343-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська не припиняють наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнають великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 8 населених пунктів Донеччини.
01.02.23 | | Україна
Путін проклав Україні шлях до НАТО
Борис Джонсон
Українцям треба дати все необхідне для якнайшвидшого закінчення війни і негайно розпочати процес прийняття України до НАТО
31.01.23 | | Дискурси
342-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському та Запорізькому обороняють раніше захоплені рубежі
31.01.23 | | Україна
Депресія
Андрій Содомора
Рух униз – і рух угору: в космічному вимірі (за Гераклітом) – одне й те ж саме. В земному – різне: те навіває депресію, а це знімає її...
30.01.23 | | Дискурси
Краще пізно, ніж ніколи
Юрко ТИМЧУК
Сидіти на березі й чекати, коли річкою пропливе труп ворога, можна до «китайської паски». Українці потроху позбуваються східного рудимента, але продовжують очікувати на танки із Заходу.
30.01.23 | | Україна
На прощання з Дмитром Павличком
Андрій Содомора
Navigare necesse est, vivere non est necesse: плисти конче потрібно, жити – не конче...
30.01.23 | | Галичина
341-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Збройних Сил України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка й Озарянівка Донецької області.
30.01.23 | | Україна
340-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Діброви та Білогорівки Луганщини; Ямполівки, Роздолівки, Солі, Верхньокам’янського, Бахмута, Благодатного, Парасковіївки, Іванівського, Кліщіївки, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Побєди і Вугледара на Донеччині
29.01.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.