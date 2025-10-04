Редакторська репліка

Анастасія Левкова

 

Що більше я читаю і редагую, то більше пересвідчуюся в тому, яка ж це фігня – розрізнення питання і запитання, обрав і вибрав, так звані закони милозвучності, коли йдеться про прийменники та сполучники, вимога ставити в імені-прізвищі у чомусь одному закінчення у, ю, а в чомусь іншому – обов'язково ові, еві.

 

Це суперечить природності мови. Це бажання запхати її у прокрустове ложе правил і математичних формул. А також нехтування історією мови та мовлення! Тим, як писали класики! Як говорили й говорять люди! Немає підстав стверджувати, що питання – це тільки для чогось широкого, майже риторичного, а запитання – для чогось конкретного. Немає підстав вимагати так званої милозвучності через прийменники – наша мова достатньо милозвучна, тож уже прийменниками та сполучниками можна знехтувати, а крім того, хто з "математичних редакторів" відчуває, що р – сонорний, а в в кінці складу (слова) – губно-м'якопіднебінний [ў], тож приголосний після них (наприклад "був ще й...", а не "був іще й") – це цілком окей? А деякі імена (й іменники загалом) цілком нормально звучать із закінченням у, а деякі – неприродно і там треба ові, еві? Коли я читаю інтерв'ю з дуже літніми людьми, наприклад, упівцями, то бачу багато такого, що можна трактувати як немилозвучність – у прийменниках, префіксах, сполучниках. Але це не тому, що вони не відчувають мови, а тому, що в наш час понавигадували дурнуватих правил.

 

А із запитанням останнім часом узагалі біда. Всі почули про це розрізнення, і тепер слова питання по текстах не знайдеш. Хоч іноді воно, навіть згідно з тим значенням, яке пропонують "математичні словники", значно доречніше. А от що милозвучніше (особливо коли стежити за ритмом тексту) – то вже точно.

 

А якось я побачила у фб коментар однієї редакторки, що вона усно може вжити арештований, а письмово – лише заарештований! На цей коментар – без коментарів.

 

І при цьому часто – дуже вбогий словник. Якось мені вже як авторці одного маленького тексту інша редакторка пропонувала виправити "лічив на" на "розраховував на".

 

Я за те, щоб ми збагачували словник, розвивали чуття мови і менше переймалися дрібницями.

 

 

 

04.10.2025

