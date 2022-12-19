86% греко-католиків не проти святкувати Різдво 25 грудня, а половина вже так і святкує.

Соціологічна група «Рейтинг» провела 20-21 листопада ц.р. соціологічне дослідження ставлення українців до ідеї перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня: рішуче проти цього виступає 19% українців, радше проти – ще 12% при тому, що підтримують цю ідею 44% респондентів (25% – повністю, 19% – радше); 23 відсоткам це байдуже, а 2% ще не здецидувалися.

Серед греко-католиків більше половини (51%) зі 97% визначених підтримують ідею зміни церковного календаря повністю, ще 20% – радше підтримують, при цьому 15 відсоткам байдуже, коли святкувати Різдво, а рішуче проти виступають лиш 7% і радше проти – ще 6%.

Кількість прихильників нового стилю в Церкві (бо, прецінь, Церква святкує Різдво таки 25 грудня, тільки що 25 грудня за юліанським календарем припадає на 7 січня астрономічно правильного григоріанського календаря) серед вірних Православної церкви України теж суттєво переважає прихильників старого: 45% проти 34%.

Ця перевага зафіксована і серед безконфесійних християн, хоч і не так разюче (37% проти 31%), і серед невіруючих (34% проти 23%).

За рік кількість опонентів ідеї перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня зменшилася майже наполовину: з 58% до 31%. Ця тенденція незмінна протягом тривалого часу, і вона прискорюється – якщо між 2016 а 2019 роками кількість противників зменшувалася по 2% річно, між 2019 а 2021 роками – по 3% річно, за останній рік це було в дев'ять разів швидше – на 27%.

Зрештою, вже тепер серед тих греко-католиків, хто святкує Різдво, більшість тішиться народженню Божого Дитяти, незважаючи на позицію рідної Церкви, до Нового року (51%), а серед православних ПЦУ таких більше третини – 36%.