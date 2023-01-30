341-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:09 Росія витратила майже 50 років на створення свого енергетичного ринку в Європі, однак, почавши війну проти України, Путін знищив його менш ніж за 50 тижнів, підсумовує Bloomberg, зазначаючи, що знайти адекватні нові ринки Росії буде практично неможливо, особливо зважаючи на те, що світ відвернеться від викопного палива.

13:47 Польща попередньо погодилася надати Україні винищувачі західного зразка. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО", – прокоментував Єрмак.

13:37 Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність передати Україні американські винищувачі F-16, якщо США дозволять реекспорт, – але підкреслив, що передача буде відбуватися у погодженні з країнами НАТО. Водночас він пояснив, що всі дії щодо допомоги Україні координуються з НАТО, часто проєкти реалізовуються завдяки тиску з боку Польщі та домовленостям США.

13:11 Міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю канадському каналу CBC заявив, що не знав про скандальний контракт зі завищеними цінами на вікт для Збройних Сил України, і пояснив, що потрібен баланс між секретністю воєнного часу та переходом до прозорішої системи та "європейських стандартів" антикорупційних практик до закінчення війни.

13:00 У Чорному морі сьогодні на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить близько 20 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:29 Президент України Володимир Зеленський заявив, що масове вбивство українських військовослужбовців у колонії Оленівки 29 липня стане одним із звинувачень проти Росії на міжнародному трибуналі. "Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам'ятаємо кожного загиблого українського воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності. Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора", – написав Зеленський у твіттер.

12:05 Споживання електроенергії на початку робочого тижня прогнозовано збільшилось, в енергосистемі зберігається значний дефіцит, повідомили в Укренерго. До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

12:01 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Південну Корею посилити військову допомогу Україні. "Я закликаю Південну Корею продовжувати і нарощувати військову підтримку... Скажу таке: декілька союзників НАТО, які дотримувалися політики не експортувати зброю до країн, які перебувають у стані конфлікту, тепер змінили цей курс", – сказав Столтенберґ у Сеулі. У переліку він згадав Німеччину, Швецію та Норвегію.

11:34 Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що інтересом України є "системне і державне ослаблення Російської Федерації". Буданов сказав у інтерв'ю WP.pl, що Україна має забути пострадянський період "як страшний сон", а натомість інтегруватися в євроатлантичні та європейські інституції. "Врешті, мусимо мати якийсь контроль над новою, повоєнною Російською Федерацією. Щоб те, що трапилося з Україною, більше ніколи не повторилося", – заявив Буданов.

11:25 ISW нині опублікував свій рапорт про вплив затримок із відправленням висококласних систем озброєння в Україну на здатність України використовувати вікна можливостей протягом цієї війни:

Затримки з наданням Україні західних систем дальнього вогню, передових систем протиповітряної оборони та танків обмежили здатність України скористатися можливостями для проведення більших контрнаступальних операцій, створеними недоліками та невдачами російських військових операцій. Західні дискусії щодо передбачуваних «патових» умов і труднощів або неможливості повернення Україні значних частин території, захопленої Росією у 2022 році, недостатньо пояснюють, як затримки Заходу з наданням необхідного військового обладнання загострили ці проблеми. Повільна авторизація та надходження допомоги були не єдиними факторами, які обмежують здатність України розпочати продовження широкомасштабних контрнаступальних операцій. Затримці контрнаступу також сприяли ендогенні чинники української армії та прийняття українських політичних рішень.

Військова допомога, надана очолюваною США західною коаліцією, була важливою для виживання України, і цей рапорт ілюструє важливість цієї допомоги, а також її обмеження. Західні військові поради перед вторгненням 24 лютого допомогли українським військовим протистояти початковому російському вторгненню. Західні системи озброєння, такі як протитанкова ракета Javelin, допомогли Україні перемогти цей натиск і відкинути російську атаку на Київ до вихідних точок. Постачання членами західної коаліції основних систем зброї та боєприпасів радянських часів дозволило українській армії діяти протягом усієї війни. Постачання більш досконалих західних систем, таких як 155-мм артилерія американського виробництва (у квітні), а потім HIMARS (у червні), сприяло українським контрнаступам, які звільнили більшу частину Харківської області, а потім захід Херсонської області. Прибуття західних систем протиповітряної оборони NASAMS у листопаді допомогло зменшити гостроту атак безпілотників та ракет, які атакували українську цивільну інфраструктуру.

Можна виділити три основні періоди війни. Росіяни володіли ініціативою і вели наступ з 24 лютого по 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли апогею. Українці перехопили ініціативу та розпочали широкомасштабні контрнаступи в серпні, які продовжилися до звільнення західної Херсонської області 11 листопада. Відтоді Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, дозволивши конфлікту перейти у позиційну війну та надання росіянам можливості відновити ініціативу, якщо вони захочуть, і підняти планку для майбутніх українських контрнаступів, навіть якщо вони цього не зроблять. На формування цих періодів сильно вплинула схема доставки західної допомоги.

Небажання Заходу розпочати постачання Україні високоякісних західних систем озброєння, зокрема танків, систем дальнього удару та систем протиповітряної оборони, обмежило здатність України розпочинати та продовжувати широкомасштабні контрнаступальні операції. Розумний план контрнаступальної кампанії передбачає якнайшвидше зупинення наступу противника, початок рішучих контрнаступів відразу після кульмінації наступу противника, щоби скористатися дезорганізацією та неготовністю противника до наступних великих операцій, а потім продовження контрнаступальних операцій з якомога коротшими паузами між ними, щоб не дати противнику відновити свої сили і, можливо, відновити ініціативу. Українська армія зіткнулася з багатьма внутрішніми проблемами, щоб це зробити. Однак зброя та припаси завжди є центральними для планування та проведення ефективних кампаній. Україна не мала значущої оборонної промисловості, вступаючи у війну, і тому майже повністю покладалася на своїх західних спонсорів у забезпеченні матеріальними засобами, необхідними для зупинки початкового російського наступу, а потім, навіть більше, для початку та підтримки контрнаступів. Таким чином, моделі західної допомоги значною мірою сформували здатність України розробляти та виконувати обґрунтовані плани кампанії.

Індикатори того, що російські наступи досягнуть кульмінації та що західна зброя знадобиться у великих масштабах, чітко з’явилися наприкінці травня та в червні.

Якби метою Заходу було скоротити війну шляхом прискорення звільнення Україною окупованих територій, оцінка того, що запаси зброї радянських часів у дружніх державах вичерпуються, мала б спровокувати фундаментальну зміну в наданні західної допомоги, починаючи з червня 2022 року. Захід мав почати підготовку для переходу України на використання західних озброєнь, включаючи танки, артилерію та авіацію, до початку літа 2022 року та до прогнозованого апогею російських наступальних операцій.

Україна використала ті системи, які Захід надав їй у розпорядження, щоб скористатися вікном можливостей, яке надала російська кульмінація після захоплення Лисичанська 3 липня 2022 року, для початку контрнаступальних операцій. У липні українські війська почали використовувати надані США системи HIMARS для створення умов для контрнаступу як у Харківській, так і в Херсонській областях. 6 вересня Україна розпочала свій перший великий контрнаступ у Харківській області. Цей контрнаступ мав приголомшливий успіх, відновивши понад 12 000 квадратних кілометрів території під час шестиденного блискавичного наступу, який захопив і знищив частину найелітніші механізовані частини російської армії.

Після харківського контрнаступу українці розпочали контрнаступ у Херсонській області. Цей контрнаступ відбувався набагато повільніше та обережніше, ніж харківський контрнаступ частково тому, що українці хотіли уникнути боїв у (і, отже, знищення) міста Херсон, але значною мірою і тому, що вони боялися, що на той момент вичерпаються контрнаступальні можливості. Захід все ще відмовлявся постачати броньовану техніку і все частіше попереджав про брак поставок навіть артилерійських систем і боєприпасів, які він постачав.

Якби Захід почав надавати Україні обладнання, необхідне для постійних контрнаступальних операцій, коли російські наступи досягали апогею, Україна могла би розпочати ці контрнаступальні операції раніше. Якби Захід почав працювати над повним переходом України на західні системи, коли необхідність цього стала очевидною влітку 2022 року, можна було підготуватися до продовження контрнаступальних операцій після Херсона і тим самим позбавити росіяни можливості відновити свої сили та спробувати відновити ініціативу.

Росіяни скористалися цими затримками та невдачами. І Бахмутська операція, і ракетно-дронова кампанія чинили тиск на Україну, що відволікало від зусиль із підготовки до подальших контрнаступів.

Російські війська також витратили значні ресурси восени 2022 року на створення довгої лінії опорних польових укріплень у Луганській області для захисту від наступу України. Масова мобілізація російських зеків "групою Ваґнера" швидко сформувала десятки тисяч "солдатів", яких використовували в атаках, що призвели до жахливих втрат з боку Росії, але створили великий тиск на українських захисників у листопаді, грудні та січні.

Неминуча затримка між обіцянкою Заходу надіслати новітні військові системи та здатністю українців їх використовувати означає, що західні лідери повинні вводити їх, коли з’являться перші ознаки того, що вони знадобляться, а не тоді, коли ситуація стане жахливою. Якби західні лідери почали підготовку до використання західних танків у червні 2022 року, коли з’явилися перші чіткі ознаки необхідності західних танків, українські сили змогли б почати їх використовувати в листопаді-грудні.

Таким чином, постійні затримки в постачанні західного матеріального забезпечення, коли ставало очевидним, що воно є чи незабаром буде потрібним, сприяли затягуванню конфлікту. Звичайно, це не єдина причина такого затягування, але Захід має визнати внесок, який зробили ці затримки у перешкоджання здатності України швидше звільняти більшу частину своєї території.

Нещодавні зобов’язання Заходу щодо надання Україні танків і бронетехніки, необхідних для подальших контрнаступальних операцій, є важливими, але затримки з виконанням цих зобов’язань могли коштувати Україні вікна можливостей для контрнаступу цієї зими. Україна ще може розпочати давно запланований контрнаступ цієї зими, що дещо пом’якшить наслідки зволікань Заходу з наданням необхідної допомоги. Однак затримка з початком цього контрнаступу досі дозволила росіянам зробити його важчим і дорожчим. Затримка також дозволила Росії створити умови для власного наступу, що значно ускладнило розробку української кампанії.

Якщо Україна ще не має матеріальних засобів, необхідних для початку свого контрнаступу, то їй, можливо, доведеться чекати багато тижнів, поки західні танки прибудуть у достатній кількості для підтримки поновлених зусиль. Ймовірно, затримку подовжить погода. І росіянам, і українцям доведеться враховувати сльоту в березні-квітні, що ускладнить, а то й унеможливить швидкісні механізовані контрнаступи. Україні, можливо, доведеться почекати пізньої весни або початку літа, перш ніж відновити свої широкомасштабні зусилля зі звільнення стратегічно важливої ​​території. Це дасть можливість росіянам проводити успішні наступальні операції.

Захід повинен уникати помилкових висновків про неможливість майбутніх українських контрнаступів, виходячи з часових рамок, накладених власними затримками Заходу в забезпеченні необхідних матеріальних і метеорологічних умов. Поточні та заплановані російські наступальні операції, найімовірніше, завершаться без досягнення вирішальних з оперативної точки зору успіхів і таким чином, що цілком можуть створити сприятливі умови для українських контрнаступів, особливо після того, як Україна адсорбує прибулі західні танки. ISW продовжує вважати, що Україна може звільнити критично важливу територію за нинішнього і обіцяного рівня західної підтримки, і що для Сполучених Штатів та їхніх західних партнерів це є питанням життєво важливих національних інтересів, щоб Україна зробила це.

11:01 Тепер у всіх відділеннях "Укрпошти" при відсутності позначки "вручити особисто" можна отримати відправлення за допомогою SMS-повідомлення – без пред'явлення документів, але якщо оголошена цінність посилки міжнародних відправлень менша 20 тис. грн чи до 15 тис. – для внутрішніх або 5 тис. післяплати. Новація не розповсюджується на судові повістки.

10:50 Вночі на понеділок росіяни завдали ракетного удару по центральній частині Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано дах і верхній поверх у чотириповерховому будинку. Загинула літня жінка. Троє мешканців зазнали поранень.

10:27 Напередодні вторгнення в Україну Путін погрожував Борису Джонсону ракетним ударом по Великій Британії. У якийсь момент під час телефонної розмови, згадує Джонсон в анонсованому на нині документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", Путін "ніби пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину", – або щось у цьому дусі".

10:03 Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин, як і раніше Наталія Королевська та Юрій Солод, написав заяву про складання депутатського мандата, повідомили джерела УП.

10:00 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про українські сподівання вступити в ЄС протягом двох років: "У нас дуже амбітний план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років. Тож ми очікуємо, що цього року, у 2023-му, ми можемо вже мати цей останній етап переговорів".

09:42 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російська влада, ймовірно, не виключає можливості проведення ще однієї хвилі мобілізації в рамках "часткової мобілізації". 22 січня 2023 року медіа повідомили, що російські прикордонники не випускають з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійними паспортами, кажучи їм, що їхні імена є в мобілізаційних списках. Крім того, 23 січня 2023 року речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що він є необхідним для забезпечення роботи Збройних сил. Спостерігачі застановлялися, чому цей захід не був офіційно скасований. Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої чисельності особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішню незгоду в суспільстві.

09:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 126 650 (+490) осіб, танків – 3201 (+4) од., бойових броньованих машин – 6369 (+3) од., артилерійських систем – 2196 (+1) од., РСЗВ – 453 (+0) од., засобів ППО – 221 (+0) од., літаків – 293 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5041 (+4) од., спеціальної техніки – 199 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

93,6% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

36,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

84,2% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

71,3% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

40,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,5% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:53 Удар з безпілотників по військовому заводу в Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль, стверджують джерела The Wall Street Journal. Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що американські збройні сили не беруть участі в ударах по Ірану, але відмовився від подальших коментарів. Раніше арабські медіа повідомляли про причетність США та ще однієї країни до цього удару і заперечували участь в операції Ізраїля.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного та 3 ракетних удари, один з яких - по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Писарівка і Запсілля - Сумської та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської. На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців. Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська. Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступ в районі Куземівки (приблизно 16 км на північний захід від Сватового).

• Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжували відбивати обмежені російські контратаки на захід і південь від Кремінної.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євґеній Прігожин оголосив, що 29 січня війська "Ваґнера" захопили Благодатне (приблизно 12 км на північний схід від Бахмута).

• Російські війська продовжували наносити наземні удари в районі Бахмута та Донецька – Авдіївки.

• Українські офіційні особи повідомили, що українські сили відбили штурм поблизу Побєди (4 км на південний схід від Донецька) та Вугледара. Російські джерела стверджували, що бої тривають на захід і схід від Вугледара.

• Російські джерела не повідомляли про будь-які російські наземні атаки в Запорізькій області третій день поспіль 29 січня. Українські сили завдали удару HIMARS по мосту в Світлодолинському (20 км на північний схід від Мелітополя).

• Російські війська продовжували вести звичайний вогонь по місту Херсон та іншим населеним пунктам на західному (правому) березі Дніпра. Радник Херсонської ОДА Сергій Хлань повідомив, що російські війська обстріляли Берислав із запалювальних боєприпасів.

• Російська влада продовжує готувати другу хвилю мобілізації. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов 28 січня заявив, що комітет розглядає понад 20 законів щодо відстрочок від мобілізації

• Генштаб України вкотре наголосив, що станом на 29 січня не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі.