Львівську галерею мистецтв у Польщі відзначили премією імені Александра Ґейштора.

29 березня у Золотій залі Королівського замку у Варшаві відбулося вручення Премії імені професора Александра Ґейштора за визначні здобутки у сфері збереження та відновлення історичного спадку генеральному директору Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарасу Возняку.

"Нарешті зусилля колективу Львівської національної галереї знайшли визнання... Надихає. Україна перемагає! Працюємо далі)", –написав Тарас Возняк на своїй сторінці у fb.

Лаудацію виголосив ексдиректор Королівського замку у Варшаві професор Анджей Ротермунд, галерею представили ексдиректор замку Вавель у Кракові професор Яцек Островський та мистецтвознавець із Шотландії Пітер Пінінський. Патроном цьогорічного нагородження став президент Республіка Польща Анджей Дуда.





Премію імені Александра Ґейшора заснували 2000 року – в першу річницю смерті професора. Торік цю відзнаку отримав Палац великих литовських князів у Вільнюсі.