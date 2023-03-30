Львівську галерею мистецтв у Польщі відзначили премією імені Александра Ґейштора.

 

29 березня у Золотій залі Королівського замку у Варшаві відбулося вручення Премії імені професора Александра Ґейштора за визначні здобутки у сфері збереження та відновлення історичного спадку генеральному директору Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарасу Возняку.

 

 

"Нарешті зусилля колективу Львівської національної галереї знайшли визнання... Надихає. Україна перемагає! Працюємо далі)", –написав Тарас Возняк на своїй сторінці у fb.

 

Лаудацію виголосив ексдиректор Королівського замку у Варшаві професор Анджей Ротермунд, галерею представили ексдиректор замку Вавель у Кракові професор Яцек Островський та мистецтвознавець із Шотландії Пітер Пінінський. Патроном цьогорічного нагородження став президент Республіка Польща Анджей Дуда.

 


 

Премію імені Александра Ґейшора заснували 2000 року – в першу річницю смерті професора. Торік цю відзнаку отримав Палац великих литовських князів у Вільнюсі.

 

 

Александр ҐЕЙШТОР 

(пол. Aleksander Gieysztor; 17 липня 1916, Москва — 9 лютого 1999, Варшава)

 

Доктор історичних наук (1945), член-кореспондент (1972), академік Польської АН (1980), іноземний член НАН України (1991), Академії медієвістів Америки (Cambridge, Mass.); Бельгійської королівської АН літератури та мистецтв; Академії мистецтва і літератури в Парижі; Шведської королівської академії літератури, історії та античних наук (1982); почесний доктор низки університетів (університет Екс-Марсель в м. Екс-ан-Прованс, 1960; університет м. Бордо (обидва у Франції), 1961; Будапештський університет (Угорщина), 1975; Сорбонна (Париж), 1976; Московський університет (Москва), 1980; Оксфордський університет (Оксфорд, Велика Британія), 1984 та ін.).

 

30.03.2023

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