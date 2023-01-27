Суд закрив справу про зникнення стародруків з Львівської галереї мистецтв.

Кримінальне провадження щодо обвинувачення колишньої очільниці відділу Музею мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького Лариси Спаської закрили у Галицькому районному суді Львова. Її підозрювали в тому, що вона допустила порушення посадових обов'язків, що призвело до втрати музейних предметів. Про це повідомляє видання "Наші Гроші. Львів" з посиланням на ухвалу Галицького районного суду від 17.01.2023 року.

Провадження було відкрито у січні 2017 року. Справу закрили через закінчення строку давності, який остаточно збіг 3 січня 2023 року. Цим скористався захист обвинуваченої та наполягав на закритті кримінального провадження.

«Попри те, що кримінальне провадження закрили через строки давності, це не означає, що обвинувачену визнано невинною. Просто закінчився термін, за яким можна її притягнути до кримінальної відповідальності», – повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Як пишуть "Наші Гроші", наразі директор картинної галереї Тарас Возняк відмовляється коментувати справу, і розповідає, що лише від журналістів дізнався, що музей, попри закрите провадження, може подати цивільний позов щодо збитків. Такий позов музей може подати до тої ж Лариси Спаської, адже жінка за 5 років розслідування справи залишилась єдиною підозрюваною.

«Закриття справи за терміном давності дає музею право у порядку цивільного судочинства звертатись з позовом про відшкодування збитків, які музей отримав внаслідок недбалої роботи обвинуваченої. Але недбалість обвинуваченої все одно треба довести», – наголосила речниця прокуратури.

Прокуратура надіслала обвинувальний акт проти Лариси Спаської до суду 31 серпня 2022 року. Тоді попри розслідування, яке тривало з початку 2017 року, слідству не вдалося нічого виявити. Ні час зникнення книг, ні їхнє місцезнаходження. Не вдалося повернути жодної зниклої книги, як і довести чиюсь вину.

Нагадаємо, що слідство у справі зникнення понад 400 цінних книг із Музею мистецтва давньої української книги триває з 2017 року. Тоді новопризначений директор галереї Тарас Возняк заявив про зникнення із Музею мистецтва давньої української книги майже ста кириличних стародруків. Пізніше стало відомо, що зниклими є 455 експонатів. Збитки Львівській національній галереї мистецтв в 2017 році оцінили у 63 млн грн. У кримінальному провадженні сума збитків суттєво зменшилась і становила 5,8 млн грн.

Серед зниклих стародруків є один із двох примірників «Апостола» Івана Федоровича, який датується 1574 роком, його ж «Біблія» та інші раритети.



Тоді, за словами Тараса Возняка, періодично до галереї зверталися митники або прикордонники з вилученими на кордоні книгами, однак серед них не було жодного видання, яке зникло з музею.