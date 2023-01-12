323-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:33 У Росії в районі селища Сєвєрний у Бєлгородській області впав ударний безпілотник. Як пишуть місцеві телеґрам-канали, частина регіону на певний час залишилася без електрики, бо БПЛА вибухнув біля високовольтних ліній електропередач. Портал "Мілітарний" зазначає, що, судячи з уламків безпілотника, а також його озброєння, ймовірно розбився російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост-РУ"; він ніс на собі щонайменше одну кореговану авіабомбу КАБ-20С.

13:15 РФ ухвалила рішення вести війну на виснаження – не досягнувши своїх стратегічних цілей у 2022 році, противник прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та сил оборони, зниження підтримки України, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов. Протягом поточного року зберігатиметься потенційна загроза наступу ЗС РФ із території Білорусі. Наразі заходів щодо формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій із території Республіки Білорусь не спостерігається. Ворог активізував залізничні перевезення вздовж державного кордону України, триває переміщення до Білорусі на відновлення боєздатності підрозділів агресора, також продовжується переміщення з Білорусі підрозділів ЗС РФ, які з жовтня 2022 року проходили бойове злагодження на полігонах.

12:49 Секретар РНБО Олексій Данілов сприймає кадрові зміни серед силовиків у РФ як початок протистояння в російському політичному середовищі, котре може перерости у внутрішній збройний конфлікт. "У Росії зараз відбуваються певні кадрові процеси. З учорашнього дня є внутрішні суперечки між арміями, усувають представників Прігожина і Кадирова, мається на увазі Суровікін. І це тільки початок... Герасімов – це керівник генштабу, це підвищення ставок на цій війні. Два-три місяці наступні будуть вирішальними. І друга річ – використання Кадирова і Прігожина. Після того, як вони стали непотрібні, їх посунули, і ніхто їх питати не буде. Внутрішні суперечки будуть тільки загострюватися, і питання, коли в межах Садового кільця почнеться з'ясування стосунків з використанням зброї та БТР", – сказав Данілов в етері національного телемаратону.

12:27 У районі Соледара на бахмутському напрямку тривають жорстокі й найважчі бої, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр: "Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, зазнає великих втрат. Підступи до міста всіяні тілами вбитих окупантів, однак противник продовжує просуватися прямо по тілах загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм".

12:19 За минулий рік збройні сили Росії отримали 29 бойових та навчально-бойових літаків, випливає зі звіту про постачання нової авіаційної техніки, опублікованого Центром аналізу стратегій та технологій. За даними аналітичного проєкту Oryx, з початку вторгнення в Україну Росія втратила 68 літаків (зокрема 11 Су-30СМ, 17 Су-34); за даними Генштабу ЗСУ – 283.

Серед поставлених бойових літаків:

4 винищувачі Су-30СМ2,

10 фронтових бомбардувальників Су-34М,

7 винищувачів Су-35С,

6 винищувачів п'ятого покоління Су-57

2 навчально-бойові Як-130.

5 військово-транспортних Іл-76МД-90А.

12:01 Нині вранці підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України на східному напрямку знищили російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

11:50 Росія планує нові акти депортації з тимчасово окупованих територій України, зокрема з Херсонщини, заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. “Ми маємо розвідджерела, які підтверджують, що Росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду. Не буду навіть депортацією це називати, тому що примусове, насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду – за що, звичайно, їх чекає покарання”, – сказала Верещук в етері національного телемаратону.

11:34 Міністерство закордонних справ закликало не зважати на рішення лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка про оголошення посла України в Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою" – адже Україна і не має посла у цьому державному утворенні, бо визнає лише зовнішньополітичну юрисдикцію БіГ. "Це так зване «рішення» є нікчемним. Україна не має посла в так званій «Республіці Сербській». Василь Кирилич акредитований послом в Боснії та Герцеговині із резиденцією в Загребі. Відповідно до конституції Боснії та Герцеговини, повноваження в сфері зовнішньої політики перебувають у виключній компетенції президії БіГ", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Він додав, що заяву Додіка належить сприймати лише як недолугу спробу виправдати свої популістські рішення на догоду Кремля.

11:21 Станом на 12.01.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до двох російських кораблів, із них жодного ракетоносія, повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

11:13 Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні, спрогнозував секретар РНБО Олексій Данілов: "Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. У Кремлі вже готуються до певних подій, оскільки люблять дати. 24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів".

11:03 Станом на 11:00 зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання, холодна погода сприяє зростанню споживання, повідомили в Укренерго. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

10:33 У Соледарі Донецької області тривають важкі бої, а ворог зазнає втрат, росіяни намагаються захопити місто, щоб просунутися углиб Донецької області, розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий:

"У Соледарі зараз тривають важкі бої. Противник зазнає великих втрат – там ведуть бій найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера". Наші воїни проявляють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість. Зараз питання Соледара на контролі в усього командування Збройних Сил, Головнокомандувача, командувача Східного угруповання військ. У війні допускаються різні маневри. Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить укріпити нашу оборону, не втратити багато особового складу і завдати при цьому потужний удар противнику. Яким буде це рішення – думаю, наші керівники приймуть його найближчими днями. Росіяни потерпають від системних ударів по інфраструктурі, по логістиці. Грубо кажучи, вони також зазнають втрат і перед внутрішньою аудиторією, а ще більше – перед зовнішньою аудиторією. Тому їм потрібно демонструвати хоч якийсь успіх. Вони сподіваються, що, пройшовши Бахмут, їм вдасться рухатися далі".

10:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо міста Соледар Донецької області, так і на підступах до міста Кремінна Луганської області. З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії повітряно-десантних військ для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила значну вразливість цього сектору. До листопада 2022 року Росія задіяла майже весь розгорнутий склад повітряно-десантних військ на довгострокове наземне утримання лінії фронту в районі Херсона. Тепер, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати повітряно-десантні війська відповідно до їхньої передбаченої доктриною ролі як відносно елітних сил швидкого реагування.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 113 390 (+430) осіб, танків – 3094 (+0) од., бойових броньованих машин – 6159 (+0) од., артилерійських систем – 2082 (+4) од., РСЗВ – 437 (+0) од., засобів ППО – 218 (+1) од., літаків – 285 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4826 (+0) од., спеціальної техніки – 184 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

35,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

80,4% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

67,6% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

39,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого Харківської області та Стельмахівки – Луганської. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Терни на Харківщині, а також Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон. Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області, російські загарбники побудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які перед цим облаштовувались під польовий шпиталь. Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній «щит» та «русич». Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу «орлан-10». Наші ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії оголосило 11 січня, що начальник генерального штабу генерал армії Валєрій Гєрасімов займе посаду командувача театру воєнних дій у рамках масштабної перестановки воєнного російського командного складу в Україні.

• Призначення Гєрасімова, ймовірно, має на меті підтримати намічені рішучі військові зусилля Росії у 2023 році, ймовірно, у формі відновлення російських наступальних операцій.

• Дуже ймовірно, що підвищення Гєрасімова та російського міноборони над Суровікіним, фаворитом Прігожина та фракції силовиків, частково було також політичним рішенням підтвердити першість російського міноборони у внутрішній російській боротьбі за владу.

• Гєрасімов, ймовірно, очолюватиме дезорганізовану командну структуру, уражену ендемічними постійними та самопідсилювальними невдачами, які він значною мірою сам запустив у своїй початковій ролі перед вторгненням в Україну.

• Нездатність російської оборонно-промислової бази розв'язати проблему браку боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.

• Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відновлення російської наступальної операції з Білорусі залишається вкрай малоймовірним.

• Російські війська ще не повністю захопили Соледар, незважаючи на нещодавні їхні просування, і можливе захоплення міста навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.

• За повідомленнями, президент Росії Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з "групою Ваґнера" в Україні, що потенційно ще більше розширює можливості "Ваґнера" безкарно діяти на театрі бойових дій.

• Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, тоді як українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Кремінної та завдавали удари по тилових районах Луганської області.

• Російські заяви про операції "групи Ваґнера" та звичайних російських військових формувань у районі Соледара, ймовірно, відображають конкурентні претензії щодо відповідальності за останні помітні російські тактичні досягнення в Україні.

• Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.

• Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові ресурси та реструктуризують логістичні мережі на півдні України через українські удари.

• Міністр оборони Росії Серґєй Шойґу озвучив план вдосконалення російської оборонно-промислової бази.