Папа Франціск назвав війну в Україні «злочином проти Бога».

Глава Католицької церкви також закликав до повної заборони ядерної зброї.

 

 

Папа Франціск заявив, що війни, зокрема такі, як точаться в Україні, де цивільні райони зазнають невибіркового руйнування, є «злочином проти Бога і людства». На традиційній спільній аудієнції, яка проходила у середу, 11 січня, у ватиканському залі Павла VI, Святіший Отець зробив огляд ситуації у світі.

 

Понтифік говорив про «війну в Україні, що супроводжується смертю та руйнуваннями, з атаками на громадянську інфраструктуру, яка призводить до загибелі людей не лише від обстрілів та актів насильства, а й від голоду та холоду».

 

«І не забуваймо про багатостраждальну Україну, яка завжди в наших серцях; цьому народові, що переживає жорстокі страждання, виражаймо нашу прихильність, нашу близькість і нашу молитву», — зазначив Папа Римський, чиї слова процитував інформаційний портал Vatican News.

 

Після цього понтифік процитував Катехизм Католицької церкви, в якому сказано, що «будь-яка військова дія, спрямована без різниці на знищення цілих міст чи великих областей з їхнім населенням, є злочином проти Бога і самої людини, що належить твердо і без вагань засудити».

 

Папа Римський знову закликав до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння нею з метою стримування «аморальне».

 

Цього дня на сцені залу Павла VI у Ватикані була виставлена Жировицька чудотворна ікона Матері Божої, християнська святиня білоруських католиків, яку також вшановують українські греко-католики і копія якої перебуває у катедральному соборі екзархату для українців візантійського обряду в Італії, що в Римі.

12.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Штучний інтелект програмує
Система штучного інтелекту AlphaCode на змаганнях із програмування продемонструвала рівень людини.
10.01.23 | | Наука
321-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області
10.01.23 | | Україна
Кавальчики символізму
Юрко ТИМЧУК
Знаки і прикмети оточують нас перманентно. Іноді вони з’являються дуже доречно, а від деяких спалахів символізму шляки трафляють.
09.01.23 | | Україна
320-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів.
09.01.23 | | Україна
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23 | | Україна
Повернення до Лаври
Віталій Портников
Українська Церква в українській Лаврі. Неймовірне прискорення зміни свідомості українців, спровоковане зусиллями однієї людини
08.01.23 | | Дискурси
Дім хліба
Василь МАХНО
пшениця з маком й наша коляда бо ми з пшениці – з меленого жита і благовість від ангела спожита і з космосу народжена звізда
07.01.23 | | Дискурси
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.