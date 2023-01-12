Папа Франціск назвав війну в Україні «злочином проти Бога».

Глава Католицької церкви також закликав до повної заборони ядерної зброї.

Папа Франціск заявив, що війни, зокрема такі, як точаться в Україні, де цивільні райони зазнають невибіркового руйнування, є «злочином проти Бога і людства». На традиційній спільній аудієнції, яка проходила у середу, 11 січня, у ватиканському залі Павла VI, Святіший Отець зробив огляд ситуації у світі.

Понтифік говорив про «війну в Україні, що супроводжується смертю та руйнуваннями, з атаками на громадянську інфраструктуру, яка призводить до загибелі людей не лише від обстрілів та актів насильства, а й від голоду та холоду».

«І не забуваймо про багатостраждальну Україну, яка завжди в наших серцях; цьому народові, що переживає жорстокі страждання, виражаймо нашу прихильність, нашу близькість і нашу молитву», — зазначив Папа Римський, чиї слова процитував інформаційний портал Vatican News.

Після цього понтифік процитував Катехизм Католицької церкви, в якому сказано, що «будь-яка військова дія, спрямована без різниці на знищення цілих міст чи великих областей з їхнім населенням, є злочином проти Бога і самої людини, що належить твердо і без вагань засудити».

Папа Римський знову закликав до повної заборони ядерної зброї, заявивши, що навіть володіння нею з метою стримування «аморальне».

Цього дня на сцені залу Павла VI у Ватикані була виставлена Жировицька чудотворна ікона Матері Божої, християнська святиня білоруських католиків, яку також вшановують українські греко-католики і копія якої перебуває у катедральному соборі екзархату для українців візантійського обряду в Італії, що в Римі.