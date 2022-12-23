303-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:51 Американські медії описують те, як ґарантувалася безпека під час приїзду Володимира Зеленського до Америки. За даними телеканалу ABC News, автомобільний ескорт зі Зеленським після прибуття голови держави до Перемишля повіз Володимира Зеленського до Ряшева. Незабаром після цього системи відстеження польотів показали, що Boeing C-40B Clipper Військово-повітряних сил США, на облавку якого, ймовірно, перебував український Президент, злетів з ряшівського летовища. Цей військово-транспортний літак, як повідомляється, супроводжував американський винищувач F-15, який вилетів із бази в Англії. Boeing C-40B Clipper попрямував на північний захід у бік Великої Британії, але, перш ніж він увійшов до її повітряного простору над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські субмарини. Нарешті, близько полудня у середу, 21 грудня, через майже 10 годин польоту літак приземлився неподалік Вашінґтона.

12:22 Пентагон розглядає можливість проведення навчання для українських військовослужбовців на ракетних системах Patriot на території США, пише Politico. Дотепер американці тренували воїнів ЗСУ на військових базах у Європі.

12:03 На Житомирщині судитимуть священика Римо-Католицької Церкви, який заперечував збройну агресію Росії та злочини у Бучі. "Слідством установлено, що кримінальне правопорушення весною 2022 року, під час дії воєнного стану, скоїв 50-річний дієцезіальний священник РКЦ, настоятель однієї з парафій Житомирського району. Так, провівши богослужіння з нагоди релігійного свята – Вербної неділі, він ще й «дав настанови» прихожанам, нав’язуючи свої переконання. Зокрема, стверджував про недостовірність фактів скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями Росії стосовно цивільного населення у Бучі. Обвинувачений заперечував збройну агресію рф проти українського народу, умисно підтримував наративи ворожої пропаганди та поширював їх серед парафіян", – повідомили у прокуратурі.

11:48 "Укрзалізниця" попередила про затримку чотирьох міжнародних рейсів на термін понад дві з половиною години через скупчення поїздів на польському кордоні.

11:39 Українську енергетичну систему відновлять щонайшвидше влітку за умови, що вона більше не зазнаватиме обстрілів. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes. "Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити.", – сказав голова Міненерго.

11:23 Сенат 68 голосами «за» ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS) загальною сумою $ 1,7 трлн, частиною якого є Закон про додаткове фінансування України на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023), який передбачає виділення Україні $ 45 млрд, що на 7,3 млрд дол. США більше, ніж містив первинний бюджетний запит адміністрації президента США до Конгресу, написала посол України в США Оксана Маркарова. Ухвалення OMNIBUS у Палаті представників очікується до кінця п’ятниці 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США. Серед важливих законодавчих рішень у рамках ухваленого Сенатом OMNIBUS – поправка Л. Грема #6596, яка створює можливість міністерству юстиції США передавати надходження від відібраних у Росіі активів в якості допомоги Україні через Держдеп.

Законом про додаткове фінансування України на 2023 рік передбачено: Оборонна допомога (28,4 млрд. дол.) - 9 млрд дол. у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Також надає можливість міністру оборони США приймати внески від країн-партнерів на підтримку України; - 11,88 млрд дол. на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентський drawdown; - 6,98 млрд дол. на європейське командування операцій та пов’язану діяльність – для підтримки місій, розвідувальну підтримку, оплату праці, обладнання тощо; - 6 млн дол. для генерального інспектора міністерства оборони США. Закон вимагає звіту генерального інспектора щодо використання передбачених у законі коштів, а також вимагає звіту від міністерства оборони США щодо вижитих заходів для забезпечення посиленого контролю за кінцевим використанням обладнання, наданого Україні. - Збільшення граничної суми оборонного обладнання для України, яке президент США має повноваження передавати Україні, до 14,5 млрд дол. та надання 560 млн дол. державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам. Економічна допомога (13,37 млрд дол.) - 13,37 млрд дол. економічної та бюджетної підтримки для уряду України, включаючи підтримку енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні. Гуманітарна допомога (4,92 млрд дол.) - 2,47 млрд дол. у вигляді гуманітарної допомоги для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення. - 2,4 млрд дол. міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо; - 50 млн дол. на гранти за програмою Food for Peace; - 5 млн дол. на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування; Інші видатки (600 млн дол.) - 166 млн дол. для державного департаменту та USAID для реагування на ситуацію в Україні, включаючи 13,5 млн дол. для офісів генеральних інспекторів Держдепартаменту та USAID для нагляду за виконанням заходів з допомоги Україні; - 300 млн дол. міністерству енергетики США для просунутих ядерних реакторів та ядерного палива для підвищення енергетичної безпеки та незалежності; - 126,3 млн дол. національній адміністрації ядерної безпеки для підготовки до та реагування на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні; - 7,5 млн дол. для офісу з підзвітності уряду з метою забезпечення нагляду за наданою американською допомогою Україні. - 1 млн дол. РНБ США для підтримки операційних потреб Білого дому, пов’язаних з Україною.

11:01 Велика Британія планує у 2023 році вдвічі збільшити кількість українських військових, які пройшли навчання на Заході: з десяти до двадцяти тисяч, сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, висловивши подяку Канаді, Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Новій Зеландії, Литві, Нідерландам та Австралії за допомогу в навчанні українців.

10:43 The New York Times встановила імена причетних до вбивств мирних жителів у Бучі на вулиці Яблунській, де було виявлено найбільше загиблих. Це військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку із Пскова під командуванням підполковника Артема Городілова. Видання опублікувало півгодинне відео із результатами восьмимісячного розслідування цих убивств. Журналісти опитали очевидців подій березня 2022 року, а також зібрали безліч доказів та свідчень: телефонних перехоплень, радіопереговорів, записів із камер спостереження та ексклюзивних відео від урядових джерел.

10:34 Президент України Володимир Зеленський після візиту до США вже повернувся до Києва, вранці о 10:21 він опублікував відео з робочого кабінету.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

21 грудня президенту Путіну представили плани збільшити російську армію приблизно на 30% – до 1,5 мільйона осіб. Незрозуміло, коли цей рівень буде досягнутий. Російський міністр оборони Сєрґєй Шойгу пояснив, що розширення включатиме щонайменше дві бригади на північному заході Росії, щоб збільшити їхні сили до дивізії. Він назвав нібито загрозу від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Це одне з перших свідчень того, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли внаслідок її вторгнення в Україну. Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для завершення такого розширення в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні.

09:53 У всіх районах Києва тепло- і водопостачання працює в штатному режимі, але тривають аварійні відключення електроенергії, повідомила Київська міська військова адміністрація.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 100 400 (+660) осіб, танків – 3002 (+1) од., бойових броньованих машин – 5979 (+2) од., артилерійських систем – 1972 (+6) од., РСЗВ – 412 (+1) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+1) од., гелікоптерів – 267 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4615 (+7) од., спеціальної техніки – 178 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,9% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

77,0% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

64,4% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території республіки білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі. На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з РСЗВ у районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон. В зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ. На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує відмовлятися ставитися до Президента України Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про його незацікавленість у серйозних переговорах з Україною.

• Риторика Путіна є частиною триваючої російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.

• Путін посилив існуючу російську інформаційну операцію, спрямовану на зменшення західної допомоги Україні у сфері безпеки.

• Путін продовжує знімати з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні.

• Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасімов спробував відродити розвінчаний російський наратив про те, що Кремль вторгся в Україну, щоб запобігти вигаданому запланованому нападу України на окуповані Росією Донбас і Крим.

• Кремль заявив, що міністр оборони Росії Серґєй Шойгу вдруге за тиждень відвідав лінію фронту в Україні, ймовірно, щоб відвести критику, що Шойгу не є заангажованим лідером військового часу.

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгєній Прігожин продовжує намагатися підвищити значення "групи Ваґнера", щоб утвердитися в якості центральної фігури російського ультранаціоналістичної про-військової спільноти.

• Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі провів переговори з російськими чиновниками щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

• Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки по лінії Кремінна-Сватове, а українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Кремінної.

• Російські війська війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.

• Російські війська посилюють заходи безпеки в Херсонській області та Криму через побоювання українських контрнаступальних операцій.

• Високопоставлений російський чиновник спростував заяви про другу хвилю мобілізації на тлі триваючої криптомобілізації.

• Українські партизани продовжують наносити удари по російській окупаційній владі.