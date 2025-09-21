Метакод традиції в океані чуттєвості Ганни Криволап

Ганну Криволап як мистецьку індивідуальність ідентифікує не лише стиль, а й інтегрована у пластичну форму емоційна зарядженість. З такою домінантою кожна картина або тематичний цикл структурується під «натиском» притаманних лише цій авторці внутрішніх двигунів, з унікальним сполученням іманентності та продуманого поетично-смислового наративу. Така механіка проявилася в різних конфігураціях виставкових проєктів та колекційних груп творів («Горизонти», «Колодязі», «Діалог традицій», «Причетність», «Стрічки», «Барокові інспірації», «Пульс любови» та ін.), що вкладаються в цілісну мережу світоглядної парадигми художниці.

«Стрічки» в цьому ряді обіймають особливий, знаковий статус. У них Ганна Криволап синтезує символьні маркери національної культурної пам’яті та питомість родинного генетичного коду. Динамічний композиційний уклад простих – стрічкових – елементів викликає цілу лавину асоціацій, апелює до суб’єктивованих візуальних досвідів реципієнтів як до ліричних субстанцій безкінечної «стрічки життя». В такій імпровізаційній нарації варіюються нові й нові ланки єдиного міфологічного простору, в якому виникають культурно-антропологічні алюзії і прокладаються зв’язки між особистісним та етнічним, чуттєвим та архетипним. У цій заданості семантичної абстракції авторка досягає особливих інтонацій духовного діалогу з традиційністю як етично-ціннісним комплексом культурної спадщини. «Стрічки», як і «Причетність» та інші цикли картин Ганни Криволап, програмно орієнтують на пошук тих глибинних сенсів, з якими українське мистецтво може зберігати автентику на концептуальному рівні та розвивати нові системи пластично-образного мислення в міжкультурній комунікації. Про це, зокрема, велася кваліфікована мова на презентації альбомів-каталогів творчості Ганни Криволап у Львові, що відбулася 5 вересня 2025 року у Zenyk Art Gallery.