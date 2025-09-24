1309-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (83%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1062 із 1202 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,78% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1074,2% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

133,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,1% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:50 Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним, заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

09:45 Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 21 населеному пункту Запорізької області, загинули дві людини та 15 постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:40 Начальником Служби військового капеланства Збройних сил України призначили полковника Олександра Вовкотечу, бойовий офіцер, який з 2014 року захищав Україну у складі 24-ї ОМБр ім. Данила Галицького, у 2023 році він разом з бригадним генералом Анатолієм Шевченко був ініціатором створення, а згодом і начальником Центру підготовки капеланів у Військовому інституті КНУ ім. Тараса Шевченка.

09:35 Президент України Володимир Зеленський назвав дуже позитивним сигналом пост президента США Дональда Трампа про те, що Україна може повернути усі свої окуповані території.

"Я трошки здивувався. Так. Я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях, у моїй армії і у міцності підтримки Сполучених Штатів, але президент США був більш позитивний у цьому і він показав, що він хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тож ми розуміємо тепер, що ми готові закінчили цю війну так швидко, як це можливо. Він хоче, я хочу, наші люди хочуть, але він зрозумів, що Путін не хоче, і Трамп бачить, що Путін не виграє, але каже усім, що виграє. Це був трохи сюрприз для мене, ви праві – я побачив дуже позитивний сигнал, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови боже, щоб так було."

09:30 Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав "переломним моментом" заяву президента США Дональда Трампа з приводу того, що в України є шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

09:25 Президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що всі деталі підтримки на сьогодні не відомі.

09:20 Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і навіть піти далі:

"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні/Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися та ВІДВОЮВАТИ всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували на момент початку війни, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій справжній військовій потузі знадобилося б менше тижня. Це не додає Росії престижу. Насправді це робить її схожою на «паперового тигра». Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більша частина їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою територію в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ"

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 105 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4970 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5995 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Кам’янське, Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дванадцять бойових зіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіабомб, та здійснив 172 обстріли, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового. На Сіверському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя. На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 334 безпілотні літальні апарати, 130 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп після двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН висловив впевненість у здатності України повністю звільнити всю свою міжнародно визнану територію, яку наразі окупує Росія.

• Міністерство оборони Росії публічно визнало намір Росії просунутися далі в Харківську область, якщо російські війська захоплять Куп'янськ, підтвердивши оцінку ISW щодо оперативних намірів Росії.

• Заява МО Росії від 23 вересня підриває неодноразові твердження Росії про те, що головні військові цілі та територіальні вимоги Росії в Україні обмежуються Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

• МО Росії могло оприлюднити цю заяву про оперативні наміри Росії, щоб виправдати перед російським суспільством і військами на передовій триваючі операції Росії з захоплення Куп'янська.