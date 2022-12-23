Зеленський летів до США у супроводі F-15 та літака-розвідника НАТО.

Стали відомими подробиці добирання президента України до США.

 

 

Стали відомими деякі подробиці добирання президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Як, зокрема, подає телерадіокомпанія ВВС, щоб привезти Зеленського з України до столиці США, було вжито екстраординарних заходів безпеки. «Це свідчить про те, наскільки обидві країни цінують свої стосунки», – зазначив модератор ВВС. Це вперше Зеленський перетнув державний кордон з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

 

Як вже повідомляло наше видання, у вівторок, 20 грудня, Зеленський з'їздив на лінію фронту до Бахмута. Потім, як з’ясували журналісти ВВС, таємно сів на нічний потяг до Польщі.

 

Польський медіаресурс TVN24 опублікував відеокадри з Володимиром Зеленським у Перемишлі. Потім український президент, та особи, які його супроводжували сіли в автомобілі, що чекали їх на двірці, у тому числі в чорні Chevrolet Suburban – улюблену модель уряду США.

 

За даними телеканалу ABC-News, автомобільний ескорт зі Зеленським попрямував до Ряшева – приблизно за 80 км на захід від Перемишля. Незабаром після цього системи відстеження польотів показали, що Boeing C-40B Clipper ВПС США, на облавку якого, ймовірно, перебував український президент, злетів з ряшівського летовища. Цей військово-транспортний літак, як повідомляється, супроводжував американський винищувач F-15, який вилетів із бази в Англії.

 

Boeing C-40B Clipper  попрямував на північний захід у бік Великої Британії, але перш ніж він увійшов до її повітряного простору над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські субмарини.

 

Нарешті, близько полудня у середу, 21 грудня, через майже 10 годин польоту літак приземлився неподалік Вашінґтона. Зразу ж після прибуття Зеленському було надано охорону співробітниками Секретної служби, як і всім главам держав, котрі приїжджають до США. Джерела телеканалу ABC-News зазначили, що навіть у США спецслужби побоювалися можливих зловмисних дій Росії. «Ми чудово розуміємо, що Росія в цій країні має аґентів, і вона може спробувати щось вчинити. Ми знаємо, що поставлено на карту», – сказав телеканалу один з американських високопосадовців.

 

Візит, з безпекової точки зору, пройшов гладко, до четверга, 22 грудня Зеленський вже знову був у Європі. Відомо, що український президент прилетів знову до Ряшева, де  зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

 

 

23.12.2022

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