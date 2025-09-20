1305-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Григорівка, Лук’янівське, Степногірськ, Степове, Залізничне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

На Сіверському напрямку, в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, противник дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення, загарбник атакував у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку ворог 33 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, ворог двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

• Європейські посадовці після порушення Росією повітряного простору Польщі 9-10 вересня продовжують обговорювати створення оборонної «стіни з дронів» та надання військової підтримки Україні.

• Кремль продовжує відкидати звинувачення у вторгненні російських дронів у повітряний простір Польщі.

• За повідомленнями, Росія використовує спільні енергетичні підприємства для продажу військового обладнання В'єтнаму та ухилення від західних санкцій.

• Російські війська продовжують скоювати військові злочини в Україні, включаючи страти цивільних осіб.

• Росія продовжує цензурувати критиків своєї війни в Україні, включаючи критиків дій Росії щодо операції в Курській області.

 

20.09.2025

