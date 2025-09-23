1308-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причини – відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів, а також традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

10:40 Нині о 09:00 активісти громадської організації "Вшануй" перекрили Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання і заповіли, що акція буде щоденною. Вчора начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що тільки готує розпорядження про перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання щодня о 9:00.

10:20 Вночі (з 21:00) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 60 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (90%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1072 із 1222 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,7% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1072,8% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

133,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська знову атакували Одещину, загинула одна людина, ще троє людей постраждали, пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів, повідомили в ДСНС України.

09:40 Одна людина постраждала внаслідок атак російських FPV-дронів й обстрілів в Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

09:30 В Кіровоградській області через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів затримуються п'ять пасажирських поїздів, повідомили в Укрзалізниці.

09:20 Росіяни вночі авіабомбами вдарили по Запоріжжі, влучили в приватну забудову та об'єкти промислової інфраструктури, загинув чоловік, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби відбулося 179 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Запоріжжя та Залізничне Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 192 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового. На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки. На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки. На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони у районі Полтавки. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один вертоліт, 485 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 22 вересня президент Росії Путін оголосив, що Росія дотримуватиметься нового Договору про скорочення стратегічних озброєнь протягом одного року після його закінчення в лютому 2026 року, і погрозами закликав США зробити те саме.

• Путін звинуватив Захід у підриві російсько-американського співробітництва в галузі озброєнь і порушенні двосторонніх угод про озброєння, ігноруючи те, як Росія порушувала численні багатосторонні та двосторонні договори протягом останніх десятиліть.

• Путін намагається чинити тиск на адміністрацію Трампа, щоб вона взяла участь у переговорах про контроль над озброєннями з метою сприяння зближенню США і Росії та отримання від США поступок щодо війни в Україні, як це прогнозував ISW у серпні 2025 року.

• За повідомленнями, деякі російські оборонні промислові підприємства мають труднощі з розширенням виробництва та збільшенням чисельності персоналу через економічні обмеження, тоді як Кремль надає пріоритет фінансуванню підприємств, що мають високий пріоритет, таких як виробники дронів і ракет.

• Організація Об'єднаних Націй повідомила, що кількість жертв російських ударів безпілотників по українських цивільних особах у 2025 році зросла на 40 відсотків порівняно з 2024 роком.

• Українські сили, ймовірно, націлилися на високопоставлених російських чиновників під час удару по окупованому Криму в ніч з 21 на 22 вересня.