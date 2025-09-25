1310-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ Криму, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (85%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1164 із 1303 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,8% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1075,2% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

134,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

87,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:55 Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" уразив дві транспортні літаки Ан-26, берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1" та радіолокаційну станцію надводної обстановки під час операції на тимчасово окупованому Криму.

09:50 Близько 04:00 на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

09:45 Російські нічні обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях залізниці на Миколаївщині та Кіровоградщині, є пошкодження інфраструктури, повідомили в "Укрзалізниці". Сім пасажирських поїздів затримуються на одну– п'ять годин.

09:40 Під час чергової нічної дронової атаки на Кіровоградщині було зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та часткове відключення електропостачання у трьох населених пунктах, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

09:35 Вночі російські війська атакували безпілотником територію комунального підприємства у прифронтовому селищі Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району Харківської області, повідомили в ДСНС України. Загинула людина, зруйновано адміністративну будівлю.

09:30 Союзники по НАТО мають різні позиції стосовно реакції на порушення повітряного простору Росією та намагаються скоординувати реакцію, пише Bloomberg. Позавчора міністр оборони Борис Пісторіус Німеччини попередив про ризики збиття російських літаків, а президент США Дональд Трамп майже одночасно продемонстрував свою відкритість до більш агресивної позиції, яку підтримали Польща та країни Балтії. А лише за кілька годин до коментарів Трампа державний секретар США Марко Рубіо спростував твердження польського прем’єра Дональда Туска про те, що його країна готова збивати іноземні літаки, які входять у її повітряний простір, заявивши, що політика НАТО полягає лиш в перехопленні іноземних літаків, які не атакують.

09:25 Президент США Дональд Трамп, готуючись до зустрічі з Володимиром Зеленським, спілкувався із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії, зокрема, спецпосланцем президента США Кіта Келлога та новим послом в ООН Майком Волцом, і вони показали Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на полі бою, пише The Wall Street Journal. Також американський президент дізнався, що Україна запланувала наступ, "який потребуватиме підтримки розвідки США". Це, а також дії Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі – зокрема, прийняття вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля – схилили Дональда Трампа до більш прихильних заяв щодо шансів України досягти успіхів на полі бою. Однак, Трамп, попри зміну риторики, наразі не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".

09:20 Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин, повідомив президент України Володимир Зеленський.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Шипувате Харківської області; Добропілля, Костянтинівка, Слов’янськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне. На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського. Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби ППО, літак, 415 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль використовує ядерні погрози, щоб вплинути на президента США Дональда Трампа і змусити його припинити зусилля з забезпечення миру в Україні.

• Росія розпочала багатовекторну інформаційну кампанію, покликану приховати економічну слабкість Росії, яку нещодавно правильно визначив президент США Дональд Трамп.

• Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою прихильність до участі в мирних переговорах і проведенню виборів відповідно до Конституції України та українського законодавства.

• Колишній головнокомандувач Збройних сил України і нинішній посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний 24 вересня оцінив, що російські війська адаптують технологічні інновації та наземну тактику, намагаючись відновити маневреність на полі бою.

• Російські перешкоди, що походять з Калінінградської області, ймовірно, порушили роботу GPS на літаку міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес, який 24 вересня летів до Литви.

• Українські сили нещодавно провели серію повітряних і морських ударів безпілотними літальними апаратами по Росії та окупованому Криму, в тому числі по російській нафтовій інфраструктурі та заводах з виробництва безпілотників.