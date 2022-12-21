Митрополит Львівський УГКЦ кир Ігор: календарна літургійна реформа буде на часі по війні.

У відповідь на прохання голови політради УГП до Архієпископа і Митрополита Львівського УГКЦ про звершення, за взірцем ПЦУ, Різдвяних Богослужінь 24 і 25 грудня хоча б у окремих храмах УГКЦ – "для тих греко-католиків, котрі прагнуть відсвяткувати Різдво нашого Спасителя одночасно з усім християнським світом" владика Ігор Возьняк відповів, що, хоч проведення календарної літургійної реформи в Українській Греко-Католицькій Церкві обговорюється та вивчається, час війни не є "найкращим часом для вирішення цієї справи".
Разом з цим стало відомо, що в неділю в окремих храмах УГКЦ таки відбудуться Різдвяні літургії.
Три роки тому Українська галицька партія ініціювала початок широкого суспільного діалогу про єдину дату святкування Різдва в Україні разом з усім світом, 25 грудня. Було оприлюднено звернення до глав ПЦУ та УГКЦ про можливість перейти на сучасний григоріанський або хоча б на новоюліанський календар і святкувати Різдво саме цього дня; на заклик підтримати це звернення його підписали кілька десятків тисяч галичан (і не тільки галичан).
Оскільки цього року юліанських календар здобув в багатьох українців опінію "московського", то питання календарної реформи в Церкві загострилося.
«Ще кілька десятиліть тому в Галичині ялинки масово ставилися не раніше святвечора; 1 січня був "їхнім" Новим роком, а 14 січня – "нашим".
Проблеми пішли, коли "їхні" зникли, а Новий рік на 1 січня лишився. І тут виявилося, що природніше якось Новий рік починати з першого числа, а не з 14-го. І в Європі (де "їх" і не було), зрештою, теж Новий рік святкують 1 січня. До того ж, святкувати, коли всі святкують, – воно чомусь приємніше, ніж постити, коли всі святкують.
Трансформації сталися й у зворотному до секуляризації напрямі: старий Новий рік опублічнився, а Різдво з пережитку перетворилося на "гордість нашої ідентичності, яку ми героїчно пронесли через тяжкі історичні випробування".
Словом, відбулося зближення двох поглядів, а з ним – інтерференція (накладання) двох зміщених циклів свят. З нівелюванням суті обох. Григоріанський Новий рік своєю цивільністю повністю відірвався від різдвяної першопричини, натомість юліанський цикл втратив цілісність Різдвяного посту і "правдивість" Нового року.»
(Орест Друль "Карфаген старого стилю")
Якщо три роки тому серед вірних УГКЦ у Львові ідею зміни церковного календаря позитивно сприймали 48% (а 22% – негативно), то минулого року таких серед греко-католиків по всій Україні була вже більшість (55%). Нині ж цю ідею схвалює вже 71% вірних (при цьому рішуче проти лише 7%), і з них 70% вже відзначає Різдво 25 грудня (при цьому половина – тільки 25 грудня, а друга половина – і 25 грудня, і 7 січня).
Хоча серед православних українців ці відсотки менші, у цих змінених умовах сприйняття парафіянами дати Різдва Синод Православної Церкви України дозволив парохам належних до ПЦУ церков проводити Різдвяні Богослуження 25 грудня; окремі парохії ПЦУ (як от відома на всю Україну церква Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні) вирішили зробити наступний крок і повністю перейшли на новоюліанський літургічний цикл.
Цей крок ПЦУ прихильно сприйняли в УГКЦ, зокрема Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк) з цього приводу сказав:
«Моє ставлення до цього рішення – це нормально. Вони як Церква так вирішили і мають право на це. Я гадаю, що це пробний варіант із очікуванням на реакцію вірних.
Греко-Католицька Церква завжди чекає. Якби Православна Церква сказала, що переходить і буде 25 грудня святкувати Різдво, то наші би сказали: "Так? То ми також разом з вами переходимо".
Щодо сприйняття нашими вірними календарних змін – не знаю. Думаю, що не зовсім готові. Не всі; багато би сприйняли, але не всі. Бо такий процес відразу легко не сприймається.
Моя особиста думка – що правильною датою святкування є 25 грудня. Це правильніше, ніж 6 чи 7 січня, що ми святкуємо. Хоч то історія, в якій кожні можуть святкувати, як хочуть, але це – правильніше.»
Відповідно до нинішніх настроїв голова політради УГП Ростислав Коваль звернувся до кир Ігоря з проханням дозволити Різдвяну Службу Божу 25 грудня хоча в у окремих храмах УГКЦ, оскільки за межами України багато митрополій, єпархій та екзархатів нашої глобальної Церкви мають Різдво саме в цей день:
«Високопреосвященний Владико!
Наближається 25 грудня – день, коли весь християнський світ буде святкувати Різдво Христове.
В грудні 2019 року ми передали Блаженнішому Святославові лист із проханням розглянути можливість зміни дати святкування Різдва Христового в Українській Греко-Католицькій Церкві на 25 грудня за загальновизнаним григоріанським, а не юліанським, стилем. І просили започаткувати суспільну дискусію з цього питання. До листа ми долучили підписи кількадесят тисяч громадян України.
Такий самий лист із дещо меншою кількістю підписів ми занесли очільникам Українського Православ’я.
З того часу вже багато греко-католиків почали святкувати Різдво Христове 25 грудня. Однак вони позбавлені змоги бути в ці святкові дні на Різдвяних Літургіях у греко-католицьких храмах.
У січні цього року Блаженнійший Святослав дав інтерв’ю українські службі Радіо Свобода в якому виразив готовність робити відповідну календарну реформу разом із нашими православними братами.
18 жовтня цього року Синод Православної Церкви України прийняв рішення дозволити своїм єпархіям за бажанням парафіян проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. У інтерв’ю для сайту «Духовна велич Львова» Ви привітали таке рішення і сказали, що правильною датою святкування є 25 грудня, а не 6 чи 7 січня.
У попередні роки 24 і 25 грудня львів’яни могли піти на Різдвяні Богослужіння лише до римо-католицьких храмів. Тепер у Львові та багатьох інших містах буде також можливість піти 24 і 25 грудня до деяких храмів ПЦУ.
Просимо Вас розглянути можливість звершення Різдвяних Богослужінь 24 і 25 грудня для тих греко-католиків, котрі прагнуть відсвяткувати Різдво нашого Спасителя одночасно з усім християнським світом і дозволити це здійснити хоча б у окремих храмах УГКЦ.
Але добре було б також зробити і більш цілісний крок і повністю перейти на григоріанський (новоюліанський) календар. Це природний крок для церкви, мученики якої віддавали свої життя за віру і за правду.
Користуємося нагодою, щоби висловити Вам, високопреосвященний Владико запевнення у нашій високій повазі, побажати щасливого Нового Року і Веселих Свят!»
Наступного ж дня по отриманні цього листа Курія Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви надіслала відповідь Митрополита:
«Шановний п. Ростиславе,
у відповідь на Ваше звернення, щодо святкування Різдва Христового 25 грудня та проведення календарної літургійної реформи в Українській Греко-Католицькій Церкві, повідомляємо, що це питання обговорюється та вивчається на різних рівнях. Коли це питання буде погоджено, ми обов'язково усіх повідомимо.
Водночас вважаємо, що воєнний стан, у якому ми, українці, перебуваємо, не є найкращим часом для вирішення цієї справи.
Висловлюю вдячність за висловлені побажання та, навзаєм, зичимо благословенних новорічних та Різдвяних свят!»
Для довідки:
Україна з 1918 року живе фактично водночас за двома календарями. Як світська держава – за григоріанським, як християнська спільнота – за юліанським. Так сталося через неузгодженість дій влади та Церкви. Українська Народна Республіка перейшла з юліанського на григоріанський календар, а Церква залишилася на юліанському.
Щодо святкування Різдва за григоріанським або новоюліанським календарем на державному рівні було проведено чимало дискусій. 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про державний вихідний 25 грудня.
Церковні владики в особі Блаженнішого Святослава Шевчука та Митрополита Епіфанія неодноразово зазначали, що підтримають ідею єдиної дати святкування Різдва 25 грудня, якщо її сприйме український народ.
21.12.2022