Митрополит Львівський УГКЦ кир Ігор: календарна літургійна реформа буде на часі по війні.

У відповідь на прохання голови політради УГП до Архієпископа і Митрополита Львівського УГКЦ про звершення, за взірцем ПЦУ, Різдвяних Богослужінь 24 і 25 грудня хоча б у окремих храмах УГКЦ – "для тих греко-католиків, котрі прагнуть відсвяткувати Різдво нашого Спасителя одночасно з усім християнським світом" владика Ігор Возьняк відповів, що, хоч проведення календарної літургійної реформи в Українській Греко-Католицькій Церкві обговорюється та вивчається, час війни не є "найкращим часом для вирішення цієї справи".

Разом з цим стало відомо, що в неділю в окремих храмах УГКЦ таки відбудуться Різдвяні літургії.

Три роки тому Українська галицька партія ініціювала початок широкого суспільного діалогу про єдину дату святкування Різдва в Україні разом з усім світом, 25 грудня. Було оприлюднено звернення до глав ПЦУ та УГКЦ про можливість перейти на сучасний григоріанський або хоча б на новоюліанський календар і святкувати Різдво саме цього дня; на заклик підтримати це звернення його підписали кілька десятків тисяч галичан (і не тільки галичан).

Оскільки цього року юліанських календар здобув в багатьох українців опінію "московського", то питання календарної реформи в Церкві загострилося.

«Ще кілька десятиліть тому в Галичині ялинки масово ставилися не раніше святвечора; 1 січня був "їхнім" Новим роком, а 14 січня – "нашим". Проблеми пішли, коли "їхні" зникли, а Новий рік на 1 січня лишився. І тут виявилося, що природніше якось Новий рік починати з першого числа, а не з 14-го. І в Європі (де "їх" і не було), зрештою, теж Новий рік святкують 1 січня. До того ж, святкувати, коли всі святкують, – воно чомусь приємніше, ніж постити, коли всі святкують. Трансформації сталися й у зворотному до секуляризації напрямі: старий Новий рік опублічнився, а Різдво з пережитку перетворилося на "гордість нашої ідентичності, яку ми героїчно пронесли через тяжкі історичні випробування". Словом, відбулося зближення двох поглядів, а з ним – інтерференція (накладання) двох зміщених циклів свят. З нівелюванням суті обох. Григоріанський Новий рік своєю цивільністю повністю відірвався від різдвяної першопричини, натомість юліанський цикл втратив цілісність Різдвяного посту і "правдивість" Нового року.» (Орест Друль "Карфаген старого стилю")

Якщо три роки тому серед вірних УГКЦ у Львові ідею зміни церковного календаря позитивно сприймали 48% (а 22% – негативно), то минулого року таких серед греко-католиків по всій Україні була вже більшість (55%). Нині ж цю ідею схвалює вже 71% вірних (при цьому рішуче проти лише 7%), і з них 70% вже відзначає Різдво 25 грудня (при цьому половина – тільки 25 грудня, а друга половина – і 25 грудня, і 7 січня).

Хоча серед православних українців ці відсотки менші, у цих змінених умовах сприйняття парафіянами дати Різдва Синод Православної Церкви України дозволив парохам належних до ПЦУ церков проводити Різдвяні Богослуження 25 грудня; окремі парохії ПЦУ (як от відома на всю Україну церква Різдва Пресвятої Богородиці в Криворівні) вирішили зробити наступний крок і повністю перейшли на новоюліанський літургічний цикл.

Цей крок ПЦУ прихильно сприйняли в УГКЦ, зокрема Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк) з цього приводу сказав:

«Моє ставлення до цього рішення – це нормально. Вони як Церква так вирішили і мають право на це. Я гадаю, що це пробний варіант із очікуванням на реакцію вірних. Греко-Католицька Церква завжди чекає. Якби Православна Церква сказала, що переходить і буде 25 грудня святкувати Різдво, то наші би сказали: "Так? То ми також разом з вами переходимо". Щодо сприйняття нашими вірними календарних змін – не знаю. Думаю, що не зовсім готові. Не всі; багато би сприйняли, але не всі. Бо такий процес відразу легко не сприймається. Моя особиста думка – що правильною датою святкування є 25 грудня. Це правильніше, ніж 6 чи 7 січня, що ми святкуємо. Хоч то історія, в якій кожні можуть святкувати, як хочуть, але це – правильніше.»

Відповідно до нинішніх настроїв голова політради УГП Ростислав Коваль звернувся до кир Ігоря з проханням дозволити Різдвяну Службу Божу 25 грудня хоча в у окремих храмах УГКЦ, оскільки за межами України багато митрополій, єпархій та екзархатів нашої глобальної Церкви мають Різдво саме в цей день:

«Високопреосвященний Владико! Наближається 25 грудня – день, коли весь християнський світ буде святкувати Різдво Христове. В грудні 2019 року ми передали Блаженнішому Святославові лист із проханням розглянути можливість зміни дати святкування Різдва Христового в Українській Греко-Католицькій Церкві на 25 грудня за загальновизнаним григоріанським, а не юліанським, стилем. І просили започаткувати суспільну дискусію з цього питання. До листа ми долучили підписи кількадесят тисяч громадян України. Такий самий лист із дещо меншою кількістю підписів ми занесли очільникам Українського Православ’я. З того часу вже багато греко-католиків почали святкувати Різдво Христове 25 грудня. Однак вони позбавлені змоги бути в ці святкові дні на Різдвяних Літургіях у греко-католицьких храмах. У січні цього року Блаженнійший Святослав дав інтерв’ю українські службі Радіо Свобода в якому виразив готовність робити відповідну календарну реформу разом із нашими православними братами. 18 жовтня цього року Синод Православної Церкви України прийняв рішення дозволити своїм єпархіям за бажанням парафіян проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. У інтерв’ю для сайту «Духовна велич Львова» Ви привітали таке рішення і сказали, що правильною датою святкування є 25 грудня, а не 6 чи 7 січня. У попередні роки 24 і 25 грудня львів’яни могли піти на Різдвяні Богослужіння лише до римо-католицьких храмів. Тепер у Львові та багатьох інших містах буде також можливість піти 24 і 25 грудня до деяких храмів ПЦУ. Просимо Вас розглянути можливість звершення Різдвяних Богослужінь 24 і 25 грудня для тих греко-католиків, котрі прагнуть відсвяткувати Різдво нашого Спасителя одночасно з усім християнським світом і дозволити це здійснити хоча б у окремих храмах УГКЦ. Але добре було б також зробити і більш цілісний крок і повністю перейти на григоріанський (новоюліанський) календар. Це природний крок для церкви, мученики якої віддавали свої життя за віру і за правду. Користуємося нагодою, щоби висловити Вам, високопреосвященний Владико запевнення у нашій високій повазі, побажати щасливого Нового Року і Веселих Свят!»

Наступного ж дня по отриманні цього листа Курія Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви надіслала відповідь Митрополита:

«Шановний п. Ростиславе, у відповідь на Ваше звернення, щодо святкування Різдва Христового 25 грудня та проведення календарної літургійної реформи в Українській Греко-Католицькій Церкві, повідомляємо, що це питання обговорюється та вивчається на різних рівнях. Коли це питання буде погоджено, ми обов'язково усіх повідомимо. Водночас вважаємо, що воєнний стан, у якому ми, українці, перебуваємо, не є найкращим часом для вирішення цієї справи. Висловлюю вдячність за висловлені побажання та, навзаєм, зичимо благословенних новорічних та Різдвяних свят!»