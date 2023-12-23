Різдвяні богослужіння у Львові. Розклад.

Шопка роботи Олі Кравченко
Різдво Христове цьогоріч в один день, 25 грудня, святкуватимуть найбільші християнські Церкви в Україні. Головні храми Львова оприлюднили розклади різдвяних богослужінь.
Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (м. Львів, пл. Святого Юра, 5)
Неділя, 24 грудня:
07:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
09:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Велика Вечірня
16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Велика Утреня
21:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ Володимир)
Понеділок, 25 грудня:
08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує архиєпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор)
11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого. Помазання єлеєм.
17:00 – Велика Вечірня.
Митрополича базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, Латинська катедра (м. Львів, пл. Катедральна, 1)
Неділя, 24 грудня:
07:00 – Свята Меса польською мовою
07:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ
08:00 – Свята Меса латинською мовою
09:00 – Свята Меса українською мовою
10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей)
11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума)
13:00 – Свята Меса польською мовою
15:00 – Свята Меса англійською мовою
18:00 – «Пастирка» (гадвечірня свята Меса)
Понеділок, 25 грудня:
07:00 – Свята Меса польською мовою
07:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ
08:00 – Свята Меса латинською мовою
09:00 – Свята Меса українською мовою
10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей)
11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума)
13:00 – Свята Меса польською мовою
15:00 – Свята Меса англійською мовою
17:30 – Вечірня
18:00 – Свята Меса польською мовою
Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (м. Львів, вул. Грушевського, 2)
Неділя, 24 грудня:
07:30 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого
09:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого
11:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого та Вечірня, архієрейським чином
17:00 – Велике Повечір’я та Рання, архієрейським чином
Понеділок, 25 грудня:
07:30 – Божественна Літургія свт. Василія Великого
09:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого
11:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином
17:00 – Велика Вечірня з колядками, архієрейським чином
Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (м. Львів, вул. Руська, 5)
Неділя, 24 грудня:
07:30 – Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія. Вечірня
16:00 – Різдвяна Всенічна
Понеділок, 25 грудня:
07:00 – Архиєрейська Божественна Літургія
09:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
17:00 – Вечірня. Колядування
23.12.2023