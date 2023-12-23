Різдвяні богослужіння у Львові. Розклад.

Шопка роботи Олі Кравченко

 

Різдво Христове цьогоріч в один день, 25 грудня, святкуватимуть найбільші християнські Церкви в Україні. Головні храми Львова оприлюднили розклади різдвяних богослужінь.

 

Архикатедральний собор святого Юра УГКЦ (м. Львів, пл. Святого Юра, 5)

 

Неділя, 24 грудня:

 

07:30 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

09:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Велика Вечірня

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Велика Утреня

21:30 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ Володимир)

 

Понеділок, 25 грудня:

 

08:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Василія Великого (звершує архиєпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор)

11:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого. Помазання єлеєм.

17:00 – Велика Вечірня.

 

 

Митрополича базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ, Латинська катедра (м. Львів, пл. Катедральна, 1)

 

Неділя, 24 грудня:

 

07:00 – Свята Меса польською мовою

07:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ

08:00 – Свята Меса латинською мовою

09:00 – Свята Меса українською мовою

10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей)

11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума)

13:00 – Свята Меса польською мовою

15:00 – Свята Меса англійською мовою

18:00 – «Пастирка» (гадвечірня свята Меса)

 

Понеділок, 25 грудня:

 

07:00 – Свята Меса польською мовою

07:45 – Літургія годин на честь Непорочного Зачаття ПДМ

08:00 – Свята Меса латинською мовою

09:00 – Свята Меса українською мовою

10:15 – Свята Меса польською мовою (для дітей)

11:30 – Свята Меса польською мовою (Сума)

13:00 – Свята Меса польською мовою

15:00 – Свята Меса англійською мовою

17:30 – Вечірня

18:00 – Свята Меса польською мовою

 

 

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ (м. Львів, вул. Грушевського, 2)

 

Неділя, 24 грудня:

 

07:30 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого

09:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого

11:00 – Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого та Вечірня, архієрейським чином

17:00 – Велике Повечір’я та Рання, архієрейським чином

 

Понеділок, 25 грудня:

 

07:30 – Божественна Літургія свт. Василія Великого

09:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого

11:00 – Божественна Літургія свт. Василія Великого, архієрейським чином

17:00 – Велика Вечірня з колядками, архієрейським чином

 

 

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (м. Львів, вул. Руська, 5)

 

Неділя, 24 грудня:

 

07:30 – Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія. Вечірня

16:00 – Різдвяна Всенічна

 

Понеділок, 25 грудня:

 

07:00 – Архиєрейська Божественна Літургія

09:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

17:00 – Вечірня. Колядування

 

 

23.12.2023

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