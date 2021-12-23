Більшість греко-католиків виступає за перенесення дати святкування Різдва.

 

Ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримує 55% греко-католиків України (при 36% проти), натомість 80% прихильників Московського патріархату виступають проти цієї ідеї. Серед вірних Православної Церкви України підтримує ідею перенесення календарної дати Різдва (зміну старого стилю в Церкві на новий) 30%, не підтримує – 59%.

 

 

Такі дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг», проведеного на репрезентативній вибірці 2000 респондентів 20-22 грудня цього року.

 

Всього ж по країні ідею перенесення дати святкування Різдва підтримує 26% опитаних, не підтримує – 58%. За п'ять років різниця між підтримкою і непідтримкою зменшилася на 22%. Якщо темпи цієї тенденції не зміняться, то через вісім років кількість прихильників перенесення дати святкування Різдва перевищить кількість опонентів цієї ідею – що цілком узгоджується з термінами, окресленими минулого тижня митрополитом Епіфанієм. Глава Православної Церкви України тоді наголосив, що він особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово, бо народ ще не готовий до таких змін:

"Треба, щоб народ все ж таки дозрів до цього, прийшов свідомо, і коли ми всі разом. Але цей процес поступово, як ми бачимо, продовжується, збільшується кількість прихильних до зміни. Я думаю, що впродовж наступних 10 років ми побачимо, що ці цифри зміняться".

 

 

Зауважимо, що за останній рік кількість тих, що святкує Різдво 25 грудня, збільшилось в Україні з 18% до 22%. Післязавтра Різдво святкуватиме 36% греко-католиків в Україні; при цьому 33% вірних УГКЦ святкуватиме Різдво двічі: 25 грудня поза Церквою, приватно, і 7 січня (точніше, теж 25 січня, але за старим, юліанським, стилем) – ще раз, але вже разом із Церквою. Серед вірних ПЦУ таких 19% (ще 3% цих православних святкуватимуть Різдво тільки 25 грудня). Ситуація такого роздвоєння для українських Церков стає просто загрозливою і через кілька років буде вимагати прийняття кардинальних рішень.

 

23.12.2021

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