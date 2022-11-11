Відома гуцульська парафія заявила про перехід на новоюліанський календар.

"Слава Ісусу Христу! До 25 грудня усі свята святкуємо як звично. Новоюліанський календар розпочнемо від Різдва", — таке повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці храму Різдва Пресвятої Богородиці в с. Криворівня на Верховинщині. Наступним повідомленням зазначено, що і Гуцульська коляда також почнеться 25 грудня 2022 року.

Як розповів РІСУ настоятель криворівнянської парафії о. Іван Рибарук, до такої зміни їх спонукало нещодавнє рішення Синоду ПЦУ. Протягом певно часу він говорив про це на проповіді, обговорював це з парафіянами після Літургії, і ніхто не заперечував щодо необхідності перейти на новоюліанський календар.

"Я був здивований, чесно, думав, що хтось буде проти, бо всіляке буває. А тут просто ніхто не проти — всі за!" — наголосив о. Іван.

Настоятель повідомив також свого владику з Коломиї про таке рішення парафії. Звідти ніякого заперечення не отримав.

"Це рішення Синоду дозволило нам втілити те, з чим ми вже давно живемо в серці. Ми вже давно були готові до цього і хотіли цього, бо розуміли, що все цивілізоване православ'я святкує 25 грудня за новоюліанським календарем".

Отець Іван також поділився, що вже від Майдану 2013 року він 25 грудня щороку служив Акафіст Різдва Христового, а люди, як він зауважує, в цей день ніколи не працювали, бо вважали його небуденним.

"Це для нас було таке природне дозрівання, — вважає парох криворівнянський. — І це дуже на часі зараз".

Також отець Іван Рибарук запевнив, що вони будуть вести онлайн-трансляцію на фейсбук-сторінці храму, як і в минулі роки. До слова, рік тому ці трансляції на Різдво і Богоявлення зібрали сотні тисяч переглядів.

А щодо старовинної традиції Гуцульської коляди, то до нього вже телефонували навіть зі сусідніх областей, що хочуть цього року постаратися приїхати, щоби разом з криворівнянськими гуцулами святкувати Різдво за новим стилем.

Нагадаємо, що щорічна традиція Гуцульської коляди, яка плекається з покоління у покоління у Криворівні, відома на весь світ. На Різдво декілька груп колядників розходяться з храму в різні куточки Криворівні, обходять і колядують у всіх хатах, навіть тих, де вже не живуть господарі. Цей процес триває по декілька днів. Опісля вони сходяться знову до храму і завершують спільною колядою. До слова, відвідини одного господарства можуть тривати по кілька годин, бо гуцули мають різноманітні коляди, включно специфічні для кожного члена родини, з численними побажаннями-віншуваннями.