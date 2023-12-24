Лише 6,8% греко-католиків будуть святкувати Різдво 7 січня.

Серед українських греко-католиків лише 4,9% негативно сприйняли перехід УГКЦ на григоріанський календар, ще 4,9% поставилися до нього нейтрально при 8% невизначених зі своїм ставленням. Таким чином майже 95% вірних УГКЦ з визначеним ставленням сприйняли перехід на новий календар позитивно – свідчать результати опитування, котре проводила соціологічна служба Центру Разумкова за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 9 по 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що в грудні минулого року проти ідеї зміни церковного календаря виступали 13% греко-католиків (із них 7% – "рішуче проти"), позаторік – 36% (із них 21% – "зовсім не підтримую").

Опитування "Рейтингу" 2022 року

Опитування "Рейтингу" 2021 року

Серед вірних Православної церкви України незадоволених переходом 11,3% і 12% з байдужим ставленням – а майже 74% вірних ПЦУ з визначеним ставленням сприйняли перехід на новий календар позитивно.

Натомість серед парафіян УПЦ московського патріархату з визначеним ставленням 81,2% негативно сприймають перехід УГКЦ та ПЦУ на новий календар.

7 січня святкують Різдво 6,8% греко-католиків, 27,5% вірних ПЦУ, 75% прихожан УПЦ МП і 33% "просто православних" та 23,6% "просто християн". Не визначилися з цим (відзначають християнські свята за новоюліанським чи за юліанським календарем "залежно від обставин" та "важко відповісти") 13,1% греко-католиків, 32,1% вірних ПЦУ, 17,9% прихожан УПЦ МП та 48,8% і 53,7% "просто" православних та християн відповідно.

В опитуваннях "Рейтингу" часто окремо виділяють практикуючих вірних різних Церков, що дозволяє оцінити ставлення віруючого ядра, але в опитуванні Центру Разумкова цього не було передбачено.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2022 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.