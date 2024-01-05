6 січня у Львові капелани проведуть загальноміське освячення води.

На площі Ринок у Львові 6 січня, у свято Богоявлення, традиційно відбудеться Чин освячення води. Як і минулого року, воду освятять військові капелани різних конфесій, які духовно супроводжують наших військовослужбовців.

Мешканці міста зможуть взяти свячену воду до своїх домівок протягом дня.

Чин освячення розпочнеться о 12:00.