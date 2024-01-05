6 січня у Львові капелани проведуть загальноміське освячення води.

На площі Ринок у Львові 6 січня, у свято Богоявлення, традиційно відбудеться Чин освячення води. Як і минулого року, воду освятять військові капелани різних конфесій, які духовно супроводжують наших військовослужбовців.
Мешканці міста зможуть взяти свячену воду до своїх домівок протягом дня.
Чин освячення розпочнеться о 12:00.
05.01.2024
"Щорічне загальноміське екуменічне освячення води у день Богоявлення Господнього – це добра традиція для міста Львова. Цього року Чин освячення вже вдруге звершать львівські військові капелани різних конфесій, які постійно є з нашими захисниками і духовно підтримують їх", - повідомив директор департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради Євген Бойко, .