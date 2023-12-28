У Львові відбудеться різдвяний фестиваль із ходою звіздарів.

 

 

29 грудня у Львові відбудеться фестиваль "Спалах різдвяної звізди". Це один із найвидовищніших та найяскравіших різдвяних заходів Львова, у межах якого щороку відбувається хода звіздарів. Про це повідомила Львівська міська рада.

 

"Львів'яни і гості міста зможуть пройти у сяйві різдвяних звізд, кожна з яких символізує світло Вифлеємської звізди. Усі звізди різні за технікою, матеріалом та змістом. Кожна із звізд, представлених на фестивалі, має своє неповторне оздоблення, унікальний зміст та виконана в різних техніках: "Берегиня", "Мир", "Патріотична", "Посвята лікарям", "Героїчна", "Яворівська", "Небесній сотні" та безліч інших", - зазначили у міськраді.

 

Програма фестивалю:

 

15:00 – початок ходи звіздарів від головної ялинки міста (просп. Свободи, навпроти Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької) та хода з колядою проспектом Свободи – біля пам’ятника Шевченку – статуя Діви Марії (пл. Марійська).

 

17:00 – презентація елементу нематеріальної культурної спадщини  України  "Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди с. Мацьковичі". Під час презентації буде обговорення, коляда та віншування (Науково-технічна бібліотека  Національного університету "Львівська Політехніка", вул. Професорська, 1).

28.12.2023

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