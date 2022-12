Twitter відновив заблоковані раніше екаунти журналістів.

Світ вкрай негативно відреагував на ці блокування, акції Tesla впали в ціні, показавши найбільші тижневі збитки з березня 2020 року.

Соціальна мережа Twitter, яка належить мільярдерові Ілонові Маску відновила облікові записи кількох журналістів, які були призупинені днем раніше. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Причино блокування облікових записів Маск назвав публікацію даних про пересування його літака, байдуже, що вони були загальнодоступними.

Відновлення облікових записів відбулося після того, як безпрецедентні блокування, зроблені без попереднього повідомлення, викликали різку критику з боку ЗМІ, журналістських організацій у всьому світі, правозахисних груп та навіть урядів деяких держав. Причому багато хто вважав, що Twitter завдав удару по свободі преси.

Опитування в Twitter, яке ініціював сам Маск, також показало, що більшість респондентів хотіли б, щоб облікові записи були негайно відновлені. «Люди висловились. Облікові записи, які вказували моє місцезнаходження, тепер будуть розблоковані», – написав Маск на своїй сторінці у Twitter.

Перевірка аґенції Reuters засвідчила, що заблоковані раніше облікові записи, які належали журналістам телеканалу CNN, радіо Voice of America, газет The New York Times, The Washington Post та інших видань, справді відновлено. На запит Reuters про коментарі Twitter на момент публікації не відповів.

Сам Маск раніше звинуватив журналістів у тому, що вони публікували дані про його місцезнаходження у режимі реального часу. «Що це було? Вони публікували моє точне місце розташування в реальному часі – готові координати для вбивць, що, очевидно, є порушенням умов користування сервісом. Правила щодо доксингу (незаконного поширення особистих даних в інтернеті, – ред.) однаково стосуються “журналістів”, як і всіх інших», – написав Маск після того, як були заблоковані екаунти журналістів.

Зразу ж після блокування голова відділу комунікацій Організації Об'єднаних Націй Мелісса Флемінг (Melissa Fleming) написала, що вона «глибоко стурбована» блокуваннями та що «свобода преси – це не іграшка». Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Турк (Volker Turk) заявив, що Twitter зобов’язаний поважати права людини. «@elonmusk має взяти на себе зобов’язання ухвалювати рішення на основі загальнодоступної політики, яка поважає права, включно зі свободою слова. Щонайменше».

Міністр промисловості Франції Ролан Лескюр (Roland Lescure) написав твіт, що після блокування Маском журналістів він сам перестане користуватися Twitter. Міністерство закордонних справ Німеччини попередило Twitter, що дії компанії ставлять під загрозу свободу преси.

Організація сприяння свободі слова у бізнесі Society for Advancing Business Editing and Writing заявила, що дії Twitter «порушують дух першої поправки до Конституції США та принцип, згідно з яким платформи соціальних мереж дозволяють вільно розповсюджувати інформацію, яка вже знаходилася у відкритому доступі».

16 грудня акції Tesla впали на 4.7 відсоткових пункта і показали найбільші тижневі збитки з березня 2020 року.