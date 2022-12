Twitter заблокував екаунти багатьох відомих журналістів.

Більшість із них критично висловлювалися про зміни в соцмережі після придбання її Ілоном Маском.

Twitter заблокував облікові записи багатьох відомих журналістів, зокрема з телеканалу CNN, радіо Voice of America, газет The New York Times, The Washington Post та інших видань. Про це повідомила газета The Washington Post. У четвер увечері новий власник компанії мільярдер Ілон Маск звинуватив людину, що ховається під екаунтом @ElonJet, у публікації «по суті координат вбивства» для нього та його родини.

Маск пообіцяв подати до суду на власника облікового запису @ElonJet, оскільки той відстежував місцезнаходження мільярдера, публікуючи твіти з інформацією про кожен зліт і приземлення його приватного літака, знайдену у відкритих джерелах.

Бізнесмен заявив, що такі дії наражають на небезпеку його родину й пообіцяв блокувати будь-які облікові записи, якщо вони розкривають місцезнаходження людей у ​​реальному часі. «Що це було? Вони публікували моє точне місце розташування в реальному часі – готові координати для вбивць, що, очевидно, є порушенням умов користування сервісом. Правила щодо доксингу (незаконного поширення особистих даних в інтернеті, – ред.) однаково стосуються “журналістів”, як і всіх інших», – написав Маск після того, як були заблоковані екаунти журналістів.

Поки що незрозуміло, чому була припинена чинність усіх інших облікових записів. Лист згаданих ЗМІ зі запитом про коментар, надісланий на електронну адресу Twitter для звернень ЗМІ, вказану на сайті компанії, повернувся з повідомленням «доставка не вдалася».

Водночас відомо, що багато хто зі заблокованих журналістів публікували критичні статті або розміщував критичні повідомлення про зміни в Twitter, які почалися після приходу нового власника компанії – Ілона Маска.

Представник газети The New York Times заявив: «Припинення дії екаунтів у Twitter кількох відомих журналістів, зокрема Раяна Мака (Ryan Mac) з The New York Times, є сумнівним і сумним. Ні The New York Times, ні Раян не отримали жодних пояснень, чому це сталося. Ми сподіваємося, що облікові записи всіх цих журналістів будуть відновлені і що Twitter надасть задовільні роз'яснення своїх дій».

Ще на початку грудня керівниця відділу з підтримки довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін (Ella Irwin) заявила в інтерв’ю для Reuters, що тепер соцмережа покладається більше на автоматизацію при модеруванні контенту, ніж на ручний аналіз окремих випадків.