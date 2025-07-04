Конґрес США ухвалив суперечливий податковий законопроєкт Трампа.

Саме через цей документ у президента США виник конфлікт з головним спонсором його кампанії Ілоном Маском.

 

 

Палата представників Конґресу Сполучених Штатів ухвалила податковий законопроєкт президента Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал NBC News. Сам глава Білого дому називав документ «великим, прекрасним законом» (The Big Beautiful Bill).

 

Голосування в Палаті представників, де зберігається республіканська більшість, закінчилося з результатом: 218 – «за», 214 – «проти». Дебати перед голосуванням тривали близько 24 години. Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джефріс (Hakeem Jeffries), аби відтягти голосування виступав 8 годин 55 хвилин, встановивши рекорд тривалості промови в нижній палаті конгресу.

 

Документ передбачає зниження федеральних податків та збільшення витрат на оборону та безпеку на кордоні. Законопроект також передбачає скорочення низки соціальних програм, але водночас збережуться податкові пільги для багатих, що діяли з першого президентського терміну Дональда Трампа. Також піднімається стеля держборгу США – ще на $5 трлн. За оцінками фахівців, реалізація закону призведе до збільшення державного боргу країни на $3,3 трлн протягом десятиліття.

 

Напередодні законопроєкт з мінімальною перевагою пройшов схвалення в Сенаті. Тепер документ передано на підпис президентові. Тож Трамп, як і хотів, встигне підписати його до четвертого липня – Дня незалежності Сполучених Штатів.

 

Цей законопроєкт став причиною публічної сварки між Дональдом Трампом та головним спонсором його передвиборчої кампанії Ілоном Маском. На початку червня власник Tesla і SpaceX назвав законопроєкт Дональда Трампа «огидною гидотою». Це призвело до суперечки чоловіків у соцмережах, в якій пан Маск натякнув на зв'язок президента зі скандальною справою Епштейна. Трамп, своєю чергою, заявив, що компанії Маска варто позбавити державних субсидій.

04.07.2025

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