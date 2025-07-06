Ілон Маск, як і обіцяв, оголосив про створення власної партії.

Ця його заява відразу спричинила йому бізнесові проблеми.

Підприємець-мільярдер Ілон Маск оголосив, що сформував у США нову політичну партію – «Партію Америки» (America Party). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Ще раніше Маск пообіцяв, що створить альтернативну політичну силу, щойно Конґрес США ухвалить «великий прекрасний закон» Дональда Трампа. Нова партія, за його словами, покликана кинути виклик «давньому пануванню республіканців і демократів в американській політиці».

Попередньо Ілон Маск провів опитування серед користувачів соцмережі Х щодо доцільності створення партії. «З коефіцієнтом 2 до 1 ви хочете створення нової політичної партії – і ви її отримаєте (...) Сьогодні "Партія Америки" створена для того, щоб повернути вам свободу», – написав він.

Маск у своєму твіті вчергове розкритикував законопроєкт Трампа про оподаткування і державні витрати, зазначивши, що він «доведе США до боргового рабства». Тож, за його словами, «формування партії обумовлено тим, що сьогодні Сполучені Штати живуть в умовах банкрутства у зв'язку з марнотратством та хабарництвом, в однопартійній системі, а не в демократії».

Наразі невідомо, чи була нова партія Маска офіційно зареєстрована американськими виборчими органами. Немає теж інформації про те, хто її очолить і якої форми вона набуде. Не розкрив Маск і майбутньої політичної стратегії своєї партії.

Через заяву про створення партії Маск вже зазнав бізнесових проблем – повідомляє Reuters. Інвестиційна фірма Azoria Partners заявила, що відкладе лістинг свого біржового фонду Azoria Tesla Convexity. Azoria мала наступного тижня запустити ETF Tesla, який інвестуватиме в акції та опціони компанії-виробника електромобілів. Однак після оголошення Маска генеральний директор Azoria Джеймс Фішбек (James Fishbac) опублікував на платформі X кілька критичних коментарів щодо нової партії та підтвердив свою підтримку чинному президентові США Дональдові Трампу. «Я закликаю Раду директорів негайно зібратися та попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками перед Tesla на посаді генерального директора», – написав Фішбек. За його словами, ця заява підриває довіру акціонерів до майбутнього Tesla.