Ілон Маск, як і обіцяв, оголосив про створення власної партії.

Ця його заява відразу спричинила йому бізнесові проблеми.

 

 

Підприємець-мільярдер Ілон Маск оголосив, що сформував у США нову політичну партію – «Партію Америки» (America Party). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Ще раніше Маск пообіцяв, що створить альтернативну політичну силу, щойно Конґрес США ухвалить «великий прекрасний закон» Дональда Трампа. Нова партія, за його словами, покликана кинути виклик «давньому пануванню республіканців і демократів в американській політиці».

 

Попередньо Ілон Маск провів опитування серед користувачів соцмережі Х щодо доцільності створення партії. «З коефіцієнтом 2 до 1 ви хочете створення нової політичної партії – і ви її отримаєте (...) Сьогодні "Партія Америки" створена для того, щоб повернути вам свободу», – написав він.

 

Маск у своєму твіті вчергове розкритикував законопроєкт Трампа про оподаткування і державні витрати, зазначивши, що він «доведе США до боргового рабства». Тож, за його словами, «формування партії обумовлено тим, що сьогодні Сполучені Штати живуть в умовах банкрутства у зв'язку з марнотратством та хабарництвом, в однопартійній системі, а не в демократії».

 

Наразі невідомо, чи була нова партія Маска офіційно зареєстрована американськими виборчими органами. Немає теж інформації про те, хто її очолить і якої форми вона набуде. Не розкрив Маск і майбутньої політичної стратегії своєї партії.

 

Через заяву про створення партії Маск вже зазнав бізнесових проблем – повідомляє Reuters. Інвестиційна фірма Azoria Partners заявила, що відкладе лістинг свого біржового фонду Azoria Tesla Convexity. Azoria мала наступного тижня запустити ETF Tesla, який інвестуватиме в акції та опціони компанії-виробника електромобілів. Однак після оголошення Маска генеральний директор Azoria Джеймс Фішбек (James Fishbac) опублікував на платформі X кілька критичних коментарів щодо нової партії та підтвердив свою підтримку чинному президентові США Дональдові Трампу. «Я закликаю Раду директорів негайно зібратися та попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками перед Tesla на посаді генерального директора», – написав Фішбек. За його словами, ця заява підриває довіру акціонерів до майбутнього Tesla.

 

06.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«ПОЛІТ ПТАХІВ»: кураж на 1 дію
Рух, поезії Григорія Сковороди, пісні українською, вірменською, латиною і грекою поєднуються у цьому драматичному балеті, де воля народжує дію, шлях до себе.
04.07.25 | | Штука
Ефект Карабаху
Максим МУЛЯР
Хто б таке міг передбачити: зненацька українці втратили для росіян статус «ворога №1». Наше місце зайняли азербайджанці.
04.07.25 | | У світі
Іван Франк. Живопис. Графіка. Кераміка
Його роботи — це художні об’єкти, у яких сформований власний мікрокосм, свідоцтво глибокої інтелектуальної та духовної праці художника, його роздуми над світобудовою та місцем у ньому людини, її зв’язку з Богом.
03.07.25 | | Штука
Елементарно
Тарас Прохасько
Здійснення всіх бажань з цієї орбіти і абсолютна влада над найдорожчим. Над часом і приязню. І все нове і неочікуване – додаткові надбання, а не втрати того, чого не сталося
03.07.25 | | Дискурси
У сузір'ї Калинців
Юрій Винничук
Обоє були завше дуже принциповими, незламними. Ніколи не ховалися, йшли відкрито на злочинну амбразуру і не відступали ані на крок. І каралися за нас. Але й перемагали.
02.07.25 | | Дискурси
Одна з найінтимніших і найсокровенніших програм Органного залу
Роксоляна Гавалюк
Мінімалізм у виборі засобів, драматургія станів, інтонаційна єдність, максимальна увага до смислових нюансів, тембральні знахідки вказують на ознаки раціональної гілки тембрального симфонізму в новому оркестровому творі Івана Остаповича.
02.07.25 | | Штука
Комплекс жертви "хороших росіян"
Олена Роман
Поширення наративів "хороших росіян" і співчуття до них лише підсилює їхній комплекс жертви. А це не шлях до зцілення, а лише поглиблення патології
02.07.25 | | Дискурси
Інше життя
Майкл Мишкало
Ми – останнє покоління людей, яке не знало, що таке інтернет. Коли його придумали і запустили, ми були сформовані особистості й були готові до цього віртуального світу. Вони – ні.
01.07.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.