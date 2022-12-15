295-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:03 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 96 590 (+590) осіб, танків – 2975 (+5) од., бойових броньованих машин – 5946 (+9) од., артилерійських систем – 1943 (+12) од., РСЗВ – 404 (+2) од., засобів ППО – 211 (+0) од., літаків – 281 (+0) од., гелікоптерів – 264 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27) од., крилатих ракет – 592 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4563 (+1) од., спеціальної техніки – 172 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

34,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

76,1% автомобільної техніки (з них 0,5% за минулий тиждень),

63,0% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

36,4% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

10:24 Польський Сейм прийняв резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризм. Резолюція була прийнята більшістю в 231 голос. При цьому у голосуванні не взяло участь 226 депутатів, включно з опозицією, повідомляє "Польське радіо". Початково депутати одностайно висловилися за підтримку резолюції, зміст якої було попередньо узгоджено. Втім під час дебатів до проєкту внесли поправку від "ПіС", яка стосується Смоленської катастрофи, і вона викликала заперечення з боку опозиції.

10:10 Від початку повномасштабної військової агресії українські прокурори зафіксували 154 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Шести військовослужбовцям повідомлено про підозру, до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох осіб, одну особу засуджено. "На Херсонщині військовослужбовці РФ впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом. Зафіксовано факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували. Прокурори виявили більше 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановлено більше 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків", – поінформували в Офісі генпрокурора.

09:59 Канада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік". Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ і природних ресурсів Мелані Жолі та Джонатана Вілкінсона. Урядовці нагадали, що Росія заявляла, начебто турбіна, котра ремонтується в Монреалі, потрібна для повноцінної роботи газопроводу. Минулого року канадський уряд на прохання європейський партнерів оголосив про тимчасовий виняток із санкцій. Росія не виконала своїх зобов'язань.

09:47 Рішення скасувати велику прес-конференцію, яка проходила щороку останні десять років, президент Путін ухвалив особисто і в останню хвилину після того, як спецслужби не змогли йому гарантувати не допущення нових українських диверсій на російській території, розповіли The Moscow Times шість близьких до Кремля та уряду джерел.

Ще до початку грудня в уряді та адміністрації готували цю підсумкової прес-конференцію традиційно, але зрозуміло, що головною темою Путіна мала стати війна, бо вона найбільше хвилює росіян, інші ж нині не такі цікаві та яскраві, намагатися проводити її у традиційному форматі, коли проблеми ЖКГ звучать в ефірі впереміш із питаннями про особисте життя Путіна, внутрішню та зовнішню політику, не мало жодного сенсу.

І через відсутність позитивних новин із фронту було вирішено, що прес-конференція піде на шкоду іміджу Путіна. Здача Херсона, атака морськими безпілотниками бази ВМФ в анексованому Севастополі, вибух на Кримському мосту, оголошення мобілізації, операції українських військових на території Росії, включаючи удари по військових аеродромах у Саратовській та Рязанській області, вибили з рук Путіна всі козирі, з якими він збирався вийти до публіки. Вже в листопаді на нарадах в адміністрації акуратно, але почали сигналізувати начальству про серйозні інформаційні ризики у зв'язку з підготовкою прес-конференції, а після ударів українських військових по аеродромах базування стратегічної авіації у Кремлі взагалі був шок.

Проблема полягає в тому, зазначає учасник мозкових штурмів разом із чиновниками російського уряду, що у самого Путіна та його команди на сьогоднішній день немає відповідей на багато питань: "А про що говорити? Запитань все більше, а відповідей все менше! Причому, у самих учасників процесу ухвалення рішень".

У таких умовах Путін вирішив, що негатив через скасування прес-конференції, буде менший, ніж демонструвати повну втрату ініціативи та відсутність стратегії.

09:17 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 13 грудня 2022 року Білорусь провела позачергову перевірку боєготовності своїх сил. Повідомляється, що навчання проходять на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів. • Білорусь відіграла ключову роль у забезпеченні наступу Росії на Київ 24 лютого 2022 року. Однак тепер навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України.

08:55 США розглядають можливість передати Україні комплекти обладнання на основі технології GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM), які можуть кріпитися до різних видів зброї і яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", пише The Washington Post. Однак ще не відомо, чи схвалив Джо Байден цю пропозицію.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України. За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області. Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог завдав вогневого впливу по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області. На Куп’янському напрямку обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар. На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позицій наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони дев’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи російської федерації. Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів Росії, що свідчить про те, що Кремль не впевнений у тому, що він може продовжувати формувати російський інформаційний простір.

• Українські офіційні особи прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.

• Українська протиповітряна оборона збила всі безпілотники, які російські війська запустили в атаку 14 грудня.

• Українські джерела повідомили, що на підконтрольну Україні територію повернулися 64 військовополонених.

• Кремль, ймовірно, активізує інформаційні операції, спрямовані на представлення української влади як такої, що утискає релігійні свободи та свободу преси.

• Українські війська продовжували контрнаступальні операції, а російські війська проводили контратаки в районі Сватового та Кремінної.

• Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.

• Російські війська продовжували оборонні дії на південь від Дніпра у Херсонській області.

• Кремлівські чиновники визнали, що отримують скарги на мобілізацію, незважаючи на її "фактичне завершення".

• Українські партизани продовжують допомагати українським силам у виявленні важливих російських об'єктів.

Згадане рішення президента Росії Володимира Путіна відкласти його щорічне послання до Зборів Російської Федерації вказує на те, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну. Відхід Росії з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до Зборів Федерації. Звертаючись до російської громадськості та еліт, Путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати ціну своєї війни порівняно з внутрішніми і глобальними проблемами Росії. Путін уже скасував свою щорічну прес-конференцію з представниками російської громадськості, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на запитання про військові невдачі Росії, не вдаючись до надмірно очевидного маніпулювання запитаннями.