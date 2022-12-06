Pfizer та BioNTech подали зустрічний позов проти Moderna.

Moderna ще раніше подала свій позов проти Pfizer та BioNTech через антиковідну вакцину.

 

 

Американська компанія Pfizer Inc. та її німецький партнер BioNTech SE подали патентний позов, домагаючись відхилення провадження у федеральному суді в Бостоні з ініціативи американської компанії Moderna Inc., а також визнання її патентних документів на вакцину проти COVID-19 недійсними. Представник компанії Pfizer Inc. заявив у понеділок, 5 грудня, що його компанія, а також BioNTech впевнені у приналежності своєї інтелектуальної власності та «енергійно захищатимуться» від претензій Moderna Inc. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Нагадаємо, що Американська біотехнологічна компанія Moderna Inc. ще 26 серпня повідомила про подання до суду на компанії Pfizer Inc. і BioNTech SE через використання останніми у створенні вакцини Comirnaty напрацювань, які Moderna Inc. вважає своєю запатентованою власністю. Позови подано до окружного суду Массачусетса у Бостоні та до вищого земельного суду Дюссельдорфа у ФРН.

 

Згідно з позицією Moderna Inc., вакцина проти Comirnaty, розроблена американською Pfizer Inc. спільно з німецькою BioNTech SE, порушує патенти компанії, які стосуються «основної технології» мРНК-вакцин та зареєстровані в період з 2010 до 2016 року – у тому числі і запатентовані напрацювання у сфері дослідження коронавірусів.

 

На думку позивача, Pfizer Inc. та BioNTech SE створили свою вакцину саме завдяки використанню напрацювань Moderna Inc. Через це дует фармацевтичних велетнів зміг створити свою вакцину одним з перших у світі. Moderna Inc. ж представила свою власну вакцину від COVID-19 Spikevax пізніше, хоча вона і використовувалася для вакцинації в США в кількостях, порівнянних з Comirnaty.

 

Moderna Inc. вказувала, що подала позов лише 2022 року, оскільки у жовтні 2020 року зобов'язалася дотримуватися принципів «справедливого глобального доступу» до своїх напрацювань у сфері створення вакцини від COVID-19 на час пандемії.

 

Тепер же Pfizer Inc. та BioNTech SE запевняють, що розробили свою вакцину самостійно, назвавши позов Moderna Inc. «ревізіоністською історією» і заявивши, що зафіксоване в патентах компанії «набагато перевищує її фактичний внесок» у цю царину досліджень.

06.12.2022

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