В ЄУ вперше допущено до використання вакцини від «омікрону».

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я закликала Євроунію бути готовою до «ще однієї ковідної зими».

 

 

Вакцини від коронавірусу, адаптовані до варіанту омікрон, уперше можуть використовуватись у країнах – членах Європейської Унії. Як повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle, Європейська аґенція з лікарських засобів (European Medicines Agency – EMA) у четвер, першого вересня, видала дозвіл на застосування вакцин виробництва компаній Biontech/Pfizer та Moderna, адаптованих до субваріанта омікрону BA.1.

 

EMA схвалила дві нові вакцини від коронавірусу для людей, старших 12 років, які раніше були щеплені. Згідно з повідомленням аґенції, побічні ефекти від них приблизно такі ж, як ті, що виникають після використання попередніх вакцин проти коронавірусу.

 

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс заявила, що допуск вакцин до використання «важливий для захисту європейців від ймовірного ризику нових хвиль зараження восени та взимку». За її словами, Євроунія має бути готовою до «ще однієї ковідної зими».

 

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), висловлюючись про нову вакцину, вказав на «якісний прорив у боротьбі з пандемією». Він зазначив, що вакцинація адаптованими вакцинами може розпочатися в Німеччині наступного тижня.

 

За тиждень із 22 до 28 серпня зараженість коронавірусом у світі впала на 16 відсотків, смертність – на 13 відсотків, йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зниження показників зафіксовано у всіх реґіонах світу, але найсильніше – у Східному Середземномор'ї (на 37%) та у Європі (20%). Найбільше зниження смертних випадків спостерігається в Африці (64%), Східному Середземномор'ї (35%) та Європі (30%).

01.09.2022

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