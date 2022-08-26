Moderna звинуватила Pfizer та BioNTech у плагіаті вакцини від COVID-19.

У компанії Pfizer висловили здивування й запевнили, що їхня вакцина заснована на власній технології мРНК.

Американська фармацевтична компанія Moderna подала до суду на компанії Pfizer і BioNTech, звинувативши їх у використанні її технології при розробці вакцини від коронавірусу. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на пресреліз Moderna.

«Ми подаємо ці позови, щоб захистити інноваційну технологічну платформу мРНК, яку ми започаткували, інвестували мільярди доларів у створення та запатентували протягом десятиліття, що передувало пандемії COVID-19», — сказав виконавчий директор Moderna Стефан Бансел (Stephane Bancel).

«Ми вважаємо, що Pfizer і BioNTech незаконно скопіювали винаходи Moderna і продовжують їх використовувати без нашого дозволу», – заявила юристка Moderna Шеннон Клінґер (Shannon Klinger).

Moderna вимагає фінансової компенсації збитків, але конкретну суму в позові не названо. Позов подано в штаті Массачусетс та в Німеччині, де розташована штабквартира BioNTech.

У компанії Pfizer, коментуючи позов Moderna, заявили, що здивовані, враховуючи, що їхня вакцина заснована на власній технології мРНК. «Ми як і раніше впевнені в тому, що наша інтелектуальна власність підтримує вакцину Pfizer/BioNTech, і будемо рішуче захищатися від звинувачень у судовому позові», – заявив представник Pfizer.

Американська фармацевтична компанія Moderna дійсно була першим розробником технології мРНК. Суть цієї технології полягає в тому, що у вакцинах міститься фрагмент генетичного коду вірусу, який провокує імунну відповідь організму. При контакті з реальним вірусом провокується та ж імунна відповідь.