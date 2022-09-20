Львівщина отримала понад 40 тисяч доз вакцини Pfizer.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 400 тисяч доз вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Відтак Львівщина отримала 43 тисячі доз вакцини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

 

«500 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставили в Україну ще 23 липня. Також 4 серпня ЮНІСЕФ доставив 100 тисяч доз вакцини Janssen. Вакцина була розподілена та доставлена Міністерством охорони здоров’я у 23 області України та місто Київ», – йдеться в повідомленні.

 

Зазначимо, Pfizer – вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. 

 

«Особливістю цієї партії вакцини є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією вакцину потрібно лише розморозити. Це спрощує роботу медичним працівникам», — додали в МОЗ.

 

Нагадаємо, що Україна відмовилася від постачань вакцин проти коронавірусу виробників AstraZeneca та Moderna. Це зробили для економії коштів держбюджету. Наразі для щеплень доступні вакцини CoronaVac, Janssen і Comirnaty. 

 

20.09.2022

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