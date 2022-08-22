Львівщина отримала 4 тисячі доз вакцини Janssen.

Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine доставив в Україну 100 000 доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden) в межах міжнародної ініціативи COVAX. Вакцина розподілена та доставлена в 21 область та місто Київ. Львівщина отримала 4 тисячі доз.

До прикладу, Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська – 6 тис., Чернівецька – 5 тис., Київська – 4 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden).

Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Призначена вона для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу.

World Health Organization Ukraine навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вказаної вакцини.

Нагадуємо, що від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримує вакцини від коронавірусної хвороби тільки безкоштовно у межах COVAX – міжнародної ініціативи, яка сприяє доступу до ефективних і безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн. Поставки від імені ініціативи триватимуть.