На Львівщину доставили нову партію вакцини Pfizer.

 

Майже 30 тисяч доз вакцини Pfizer доставили у львівські пункти вакцинації. У міському Центрі здоров’я та медичної статистики запевнили, що вакцини буде достатньо, аби всі охочі змогли зробити щеплення.

 

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОВА нагадують, що імунітет після щеплення слабшає через кілька місяців, тому важливо дотримуватися графіку вакцинації.

 

У Львові діє 9 стаціонарних пунктів вакцинації у поліклініках, де можна зробити перше чи друге щеплення вакциною або бустерну дозу. Наразі в міських поліклініках доступні вакцини Pfizer та CoronaVac. Перелік пунктів щеплень можна знайти тут.

 

«Не варто недооцінювати інфекційні хвороби, тим більше під час війни. Враховуючи жахливі обставини, в яких перебуває країна, носіння масок, соціальна дистанція та карантин відійшли на задній план. Проте постійне скупчення великої кількості людей, здорових чи з ознаками захворювання,  створює всі сприятливі умови для поширення COVID-19. Тож важливо зробити всі щеплення згідно з повним курсом вакцинації», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

 

Загалом за весь період вакцинації у Львові від коронавірусу щеплено 894 995 осіб.

03.11.2022

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