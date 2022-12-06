286-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:39 На День Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Схід і записав відеопривітання при в’їзді у Слов’янськ на Донеччині. "Сьогодні не лише день ЗСУ – зараз рік ЗСУ, я думаю, час ЗСУ. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники та захисниці. Хтось називав себе "другою армією світу", але всі бачать, у кого перше місце. Всі бачать вашу міць, гарт, ваші уміння, ваші стандарти, стандарти України", – сказав Зеленський.

12:18 Виконавча директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від німецької премії Йоганна Філіппа Пальма “За свободу слова”, на котру її номінували із російським журналістом Алєксєєм Вєнєдіктовим. "Організатори премії, Palm Foundation, написали мені ще навесні, що номінують мене спільно з Венедіктовим. Бо Україна, Росія, символізм, "обидві країни постраждали". Але я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену і розділити одну нагороду з Венедіктовим. З службовим лібералом Кремля, політтехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав Путіна своїм "єдиним начальніком", вихвалявся зв'язками з Лавровим, Пєсковим, і іншими функціонерами, і так далі", – прокоментувала Романюк. Фонд-Пальм оголосив лауреатів кілька днів тому.

11:58 Президент Росії Владімір Путін скликав нараду з членами Ради безпеки, аби обговорити з ними "забезпечення внутрішньої безпеки країни".

11:10 Міністерство закордонних справ України розкритикувало Угорщину через відмову від тренування українських військовослужбовців (державний секретар Тамаша Менцер заявив: "Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру"). "Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", – прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

10:49 Національна рада з електронних медій (NEPLP) Латвії вирішила анулювати латвійську ліцензію для російського телеканалу "Дождь" з міркувань державної безпеки та громадського порядку. Рішення прийняли після оцінки комплексу порушень, допущених в останній час: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на мапі як частини території Росії, називання ведучим російської армії "нашою армією" тощо. У четвер, 8 грудня, "Дождь" має припинити мовлення на території Латвії. Водночас російські журналісти і далі можуть мовити через онлайн-медії на Росію.

10:31 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українське військо із Днем ЗСУ.

#цитата Про що я думаю, а точніше про кого я думаю у День Збройних Сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї. Ці думки крають моє серце як Головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли в майбутньому посягати на нашу свободу. Я знаю, що пліч-о-пліч зі мною кращі. Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим Головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України! Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!

10:04 В районі аеродрому в російському Курську пролунав вибух. Згідно з оцінкою місцевої влади, летовище зазнало атаки безпілотника. На території зайнявся нафтонакопичувач.

09:59 Близько двох десятків танкерів із нафтою, завантаженою в російських портах, перебувають у турецьких водах в очікуванні дозволу від влади Туреччини пройти через протоки Босфор і Дарданелли. Із понеділка, 5 грудня, почала діяти так звана стеля цін, запроваджена Європейською Унією, "Великою сімкою" й Австралією на російську нафту. Відтак танкери, які завантажують російську нафту, заборонено страхувати, якщо вартість нафти на їхньому облавку вища за встановлену граничну ціну в 60 доларів. Після введення обмежень влада Туреччини вимагає надати докази, що нафта застрахована відповідним чином.

09:47 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області Росії та на аеродромі Дягілєво поблизу Рязані, на південний схід від Москви. Повідомляється, що в Енгельсі були пошкоджені два важкі бомбардувальники Ту-95, а в Дягілєвому внаслідок вибуху бензовоза загинули три людини. Причини вибухів не підтверджені. Однак якщо Росія вважає, що ці інциденти були навмисними атаками, вона, ймовірно, розглядатиме їх як одні з найбільш стратегічно значущих провалів у захисті своїх збройних сил з моменту її вторгнення в Україну. Місця вибухів значно глибше в Росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс знаходиться на відстані понад 600 км від контрольованої Україною території. Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки використовуються для ядерного стримування, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні. Авіація дальньої дії, ймовірно, відповість тимчасовим переміщенням бомбардувальників на аеродроми розосередження. Російське командування, ймовірно, намагатиметься ідентифікувати і накласти суворі санкції на російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення цього інциденту.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 92 200 (+510) осіб,

танків – 2929 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 5905 (+5) од.,

артилерійських систем – 1915 (+1) од.,

РСЗВ – 395 (+0) од.,

засобів ППО – 211 (+1) од.,

літаків – 281 (+0) од.,

гелікоптерів – 264 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5) од.,

крилатих ракет – 592 (+61) од.

кораблів /катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки – 4505 (+8) од.,

спеціальної техніки – 163 (+0) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

85,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

75,0% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

62,1% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

35,5% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

15,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на тимчасово захоплених та окупованих територіях України. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктурі України. Під ураження потрапили житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави. Противник випустив по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та “Калібр”. Загалом понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України. Зберігається загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. За минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Сеньківка, Соснівка Чернігівської області та Гомелівське, Манухівка, Олександрівка, Славгород Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Волохівка, Вільхуватка, Дворічна, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни на Донеччині. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами бойової авіації у районах населених пунктів Спірне, Кам’янка, Мар’їнка. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та міста Херсон. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об’єкт противника. Щиро вітаємо усіх військовослужбовців та працівників Збройних Сил України з професійним святом! Дякуємо Вам за жертовну службу та оборону Вітчизни!

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове–Кремінна від українських атак.

• Російські війська продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, та вели наступальні операції в районі міста Авдіївка–Донецьк. Українські джерела стверджують, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15–20 осіб намагаються проникнути на українську лінію.

• Російські окупанти продовжили примусове переміщення українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії під виглядом того, що діти потребують спеціального медичного догляду.

• Російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжили завдавати удари по місту Херсон.

• Російський сенатор Андрєй Клішас від партії «Єдина Росія» запропонував Кремлю обмежити можливість росіян, які втекли з країни, уникати мобілізації для отримання роботи після повернення до Росії.

• У Головному управлінні розвідки України повідомили, що російські військові спільно з МВС РФ вживають заходів щодо запуску до лютого 2023 року електронної бази даних, яка дозволить документувати особисті дані всіх військовослужбовців і обмежувати їхнє пересування навіть без форми.