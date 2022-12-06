Туреччина не пропускає російські нафтові танкери через Босфор.

Турецька влада вимагає від росіян страхування, яке б узгоджувалося зі встановленою ціновою стелею на російську нафту.

Близько двох десятків танкерів з нафтою, завантаженою в російських портах, перебувають у турецьких водах в очікуванні дозволу від влади Туреччини пройти через протоки Босфор і Дарданелли, повідомляє газета Financial Times з покликом на дані брокерів з морських перевезень, торговців нафтою та служб супутникового стеження. У територіальних водах Туреччини протягом останньої доби утворився затор із 19 нафтових танкерів.

Річ у тому, що з понеділка, п’ятого грудня, почала діяти так звана стеля цін, запроваджена Європейською Унією, «Великою сімкою» й Австралією на російську нафту. Відтак танкери, які завантажують російську нафту, заборонено страхувати, якщо вартість нафти на їхньому облавку вища за встановлену граничну ціну в 60 доларів. Після введення обмежень влада Туреччини вимагає надати докази, що нафта застрахована відповідним чином.

Туреччина, як кажуть співрозмовники Financial Times, хоче переконатися, що у разі зіткнень суден, аварій, розливу нафти у протоках судновласники зможуть покрити витрати на нейтралізацію наслідків цих аварій. Затримка з пропуском танкерів викликана тим, що турецька влада вимагає більше документів, ніж раніше.

Росія, намагаючись обійти західні санкції, сформувала свій власний «тіньовий танкерний флот», у якому налічується близько ста суден. Вони страхуватимуться російськими компаніями або намагатимуться перевозити нафту, не застрахувавши вантаж. Передовсім такі судна й не пропускатиме Туреччина через свої протоки.