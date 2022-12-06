Угорщина заблокувала унійний пакет допомоги Україні на 2023 рік.

Таким чином Будапешт намагається шляхом шантажу домогтися відновлення свого заблокованого фінансування від ЄУ.

міністр фінансів Угорщини Мігай Варґа

Угорщина у вівторок, 7 грудня, заблокувала пакет допомоги Європейської Унії для України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро. Про це повідомив німецький часопис Der Spiegel з покликом на слова міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера (Christian Lindner). На відкритому засіданні міністрів фінансів ЄУ у Брюсселі представник Угорщини Мігай Варґа (Mihály Varga) проголосував проти надання коштів Києву, попри те, що всі інші учасники проголосували «за». А таке рішення може бути ухвалене лише одностайно.

«Дуже шкода, що сьогодні ми не ухвалили рішення про необхідну фінансову допомогу для України, що ми не можемо висловити свою солідарність із нею фінансово. Відповідальність за це несе Угорщина. Тепер перед Радою ЄУ стоїть завдання якнайшвидше домовитися, щоб отримати можливість задіяти для допомоги Україні необхідні їй кошти, які 26 країн-членів уже погодили з Єврокомісією», – констатував Лінднер.

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган (Johannes Hahn) запевнив, що Брюссель «зробить усе можливе», аби таки надати Україні 18 мільярдів євро, які президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Києву на наступний рік.

Таким чином Будапешт реалізував свою загрозу виступити проти фінансової підтримки України на раді міністрів фінансів Євроунії в Брюсселі. Спостерігачі розцінюють цей крок Угорщини як спробу шантажу. За словами дипломатів, угорська влада хоче перешкодити іншим державам-членам заблокувати унійну допомогу для самої Угорщини на загальну суму понад 13 мільярдів євро.

Напередодні Європейська Комісія рекомендувала заморозити кошти, призначені для Угорщини через корупцію в країні, недостатнє забезпечення незалежності судової системи та верховенства права. «Питання про верховенство права та наші спільні європейські цінності має величезне значення для внутрішнього та зовнішнього авторитету ЄУ. Тут не повинно бути послаблень через опортунізм», – підкреслив міністр фінансів Німеччини.