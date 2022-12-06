Угорщина заблокувала унійний пакет допомоги Україні на 2023 рік.

Таким чином Будапешт намагається шляхом шантажу домогтися відновлення свого заблокованого фінансування від ЄУ.

 

             міністр фінансів Угорщини Мігай Варґа

 

Угорщина у вівторок, 7 грудня, заблокувала пакет допомоги Європейської Унії для України на 2023 рік на суму 18 мільярдів євро. Про це повідомив німецький часопис Der Spiegel з покликом на слова міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера (Christian Lindner). На відкритому засіданні міністрів фінансів ЄУ у Брюсселі представник Угорщини Мігай Варґа (Mihály Varga) проголосував проти надання коштів Києву, попри те, що всі інші учасники проголосували «за». А таке рішення може бути ухвалене лише одностайно.

 

«Дуже шкода, що сьогодні ми не ухвалили рішення про необхідну фінансову допомогу для України, що ми не можемо висловити свою солідарність із нею фінансово. Відповідальність за це несе Угорщина. Тепер перед Радою ЄУ стоїть завдання якнайшвидше домовитися, щоб отримати можливість задіяти для допомоги Україні необхідні їй кошти, які 26 країн-членів уже погодили з Єврокомісією», – констатував Лінднер.

 

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган (Johannes Hahn) запевнив, що Брюссель «зробить усе можливе», аби таки надати Україні 18 мільярдів євро, які президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Києву на наступний рік.

 

Таким чином Будапешт реалізував свою загрозу виступити проти фінансової підтримки України на раді міністрів фінансів Євроунії в Брюсселі. Спостерігачі розцінюють цей крок Угорщини як спробу шантажу. За словами дипломатів, угорська влада хоче перешкодити іншим державам-членам заблокувати унійну допомогу для самої Угорщини на загальну суму понад 13 мільярдів євро. 

 

Напередодні Європейська Комісія рекомендувала заморозити кошти, призначені для Угорщини через корупцію в країні, недостатнє забезпечення незалежності судової системи та верховенства права. «Питання про верховенство права та наші спільні європейські цінності має величезне значення для внутрішнього та зовнішнього авторитету ЄУ. Тут не повинно бути послаблень через опортунізм», – підкреслив міністр фінансів Німеччини.

06.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Зміни на західному фронті
Юрко ТИМЧУК
«Русскій мір» константний у своїй тупості, агресивності та жадібності, «колективний Захід» здатний реагувати на нові виклики.
05.12.22 | | Україна
Таємниці реставраційної майстерні
Інна Дмитрук-Сорохтей
У воєнний час реставратори працюють як над убезпеченням вуличної скульптури і вітражів чи реставрацією фресок у храмах, так і над консервуванням творів сучасного станкового малярства, які щойно тепер здобуваються на історичний дискурс.
05.12.22 | | Штука
285-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Мар’їнки і Новомихайлівки Донеччини
05.12.22 | | Україна
284-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки і Білогорівки Луганщини та Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки, Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини
04.12.22 | | Україна
283-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка Донецької області.
03.12.22 | | Україна
Rock’n’roll Forever!
Алік Олісевич
Де почути те, що буде завтра Щоб сказати, що я вже встиг?
02.12.22 | | Дискурси
282-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Новоселівського, Стельмахівки, Червонопопівки і Білогорівки Луганщини та Григорівки, Виїмки, Бахмута, Опитного, Кліщіївки, Курдюмівки, Північного, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки Донеччини
02.12.22 | | Україна
Софія Зарицька – мистець одухотворених образів
Любов Волошин
Яскрава, трагічної долі зірка у сузір'ї великих талантів, що розпочинали свій творчий шлях під крилом Андрея Шептицького та Олекси Новаківського
01.12.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.