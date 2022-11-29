Під час матчу ЧС на поле вибіг уболівальник у футболці з написом «Врятуйте Україну».

Він тримав у руках веселковий прапор, а на спині був напис «Шана іранським жінкам»

На чемпіонаті світу в Катарі стався шани гідний інцидент під час матчу у групі Н між Португалією та Уругваєм, який відбувався в понеділок увечері, 28 листопада. На початку другого тайму гру несподівано перервав уболівальник, який вибіг на поле. Про це повідомило видання The Spec.

У руках у нього був веселковий прапор (організатори ЧС у Катарі намагалися забороняти акції на підтримку ЛГБТ). Спереду на синій «суперменівській» футболці в порушника спокою був напис «Врятуйте Україну» (Save Ukraine), а зозаду — напис «Шана іранським жінкам» (Respect for Iranian Women).

Працівники стадіону швидко зуміли спіймати порушника. А головний рефері поєдинку підняв прапор, який випав з рук чоловіка, і виніс його за межі поля.

Незабаром після того, як активіста вивели з поля, футболісти Португалії відкрили рахунок у матчі. Підсумковий рахунок гри — 2:0 на користь португальців.

Згодом з'ясувалося, що це був італійський футболіст Маріо Феррі (Mario Ferri), який виступає за команду Castel di Sangro у 5-му італійському дивізіоні. Він активно займається громадською діяльністю. Навесні під час російської аґресії він приїжджав в Україну та допомагав евакуйовувати біженців до Польщі. Феррі має на руці тату українського Тризуба.

Цікаву деталь розповіли російські медіа. Під час описаного перформансу на полі коментатор російського телеканалу «Матч ТВ» закричав: «Ой-ой-ой, ми не бачимо, ми не дивимося».