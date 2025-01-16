Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

Бойові дії в Секторі Ґаза буде припинено з 19 січня.

 

 

Влада Ізраїлю та керівництво терористичного угруповання ХАМАС підписали в середу, 16 січня, угоду про припинення вогню та звільнення заручників, які утримуються в Секторі Ґаза. Про це повідомило радіо  Voice of America з покликом на слова прем'єрміністр Катару Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тані. Його країна виступала посередником у перемовинах.

 

Домовленсості було досягнуто після окремих зустрічей Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тані з представниками обох ворогуючих сторін. За словами катарського прем'єра, бойові дії буде припинено з 19 січня.

 

«Ця угода дозволить припинити бойові дії в Ґазі, надати гуманітарну допомогу, таку необхідну палестинському цивільному населенню, і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців після того, як їх було захоплено. Це результат не тільки надзвичайного тиску, який зазнав ХАМАС, і регіональної ситуації, що змінилася, після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану, а й завзятої і копіткої американської дипломатії», – наголошується в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

 

Деталі угоди поки що повністю не розкриваються. Анонімні джерела інформаційних агенцій незадовго до офіційного оголошення розповідали, що перша фаза припинення вогню розрахована на шість тижнів (42 дні). У цей період ізраїльські війська повинні поступово вийти зі Сектора Ґаза, і на територію щодня допускатимуться по кілька сотень вантажівок з гуманітарною допомогою.

 

ХАМАС, зі свого боку, під час цієї першої фази звільнить 33-х ізраїльських заручників. Загальна кількість заручників, що залишаються в руках бойовиків ХАМАС та його союзників, Ізраїль оцінював у 94 особи, при цьому 34 із них, скоріш за все, вже мертві.

16.01.2025

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