Маск пообіцяв підтримати Рона Десантіса на президента.

Останнім часом найбагатшу людину світу вважали відданим прихильником Дональда Трампа.

Мільярдер Ілон Маск заявив, що надасть підтримку республіканцеві Рону Десантісові – губернатору Флориди, який нещодавно успішно переобрався на новий термін, – якщо той балотуватиметься на посаду президента США 2024 року. Про це повідомив телеканал NBCNews з покликом на Twitter Маска.

Нагадаємо, що Рон Десантіс обійшов на виборах восьмого листопада 2022 року свого суперника демократа Чарлі Кріста (Charlie Crist) майже на 20% і не тільки зберіг посаду губернатора Флориди, а й закріпив за собою славу зірки Республіканської партії, яка сходить.

Політологи ставлять високі оцінки Десантісу, котрий розглядається як потенційний конкурент колишнього президента Дональда Трампа у списку кандидатів у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

«Я волію бачити на посаді президента у 2024 році когось розумного та центристського. Я сподівався, що це місце займе адміністрація Байдена, але поки що я розчарований», – написав Маск у Twitter. Коли Маска запитали, чи підтримає він Десантіса, той там же відповів: «Так».

«Нагадую, що я був переконаним прихильником адміністрації Обами-Байдена і (неохоче) проголосував за Джо Байдена проти Трампа», – зізнався новий власник компанії Twitter.

Коли ж Десантіса попросили прокоментувати підтримку Маска, той пожартував: «Що я можу сказати – я вітаю підтримку з боку афроамериканців» (натяк на те, що Ілон Маск народився й зростав у Південній Африці).