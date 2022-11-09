Республіканці переймають контроль над Палатою представників.

Доля Сенату вирішуватиметься, скоріш за все, в грудні у Джорджії.

У США восьмого листопада відбулися проміжні парламентські вибори, за підсумками яких буде повністю переобрано Палату представників і третину Сенату. Підрахунок бюлетенів триває. Утім, згідно з попередніми даними, можна стверджувати, що демократи хоч і втрачають свої позиції, але не так безнадійно, як напередодні прогнозували соціологи.

Вже точно відомо, що контроль над Палатою представників, яка налічує 435 депутатів, перейде до Республіканської партії. Причому, як повідомляє телеканал NBC, з перевагою лише у сім голосів: 221 місце у республіканців, 214 – у демократів.

А от питання, хто пануватиме в Сенаті – залишається відкритим. Наразі обрано по 48 сенаторів від обох партій. Скоріш за все доля верхньої палати Конґресу вирішиться лише у грудні, коли в штаті Джорджія пройде другий тур виборів. Адже наразі жодному претенденту не вдалося набрати більше 50% голосів. За підсумками обробки 98% бюлетенів у кандидата від Демократів, чинного сенатора Рафаеля Ворнока (Raphael Warnock) 49,42% голосів, у його суперника-республіканця Гершеля Вокера (Herschel Walker) – 48,52%. Про це повідомив телеканал CNBC. Ще один кандидат, Чейс Олівер (Chase Oliver), набирає вкрай незначну кількість голосів. Згідно з прогнозами, малоймовірно, що Ворнок чи Вокер урешті-решт наберуть понад 50%, і тому їм доведеться позмагатися у другому турі. Передбачається, що він відбудеться шостого грудня.

Окрім того, американці восьмого листопада обирали 36 із 50 губернаторів штатів. За попередніми даними, оприлюдненими телеканалом CNN, республіканці перемагають у 16 штатах, демократи – в 11. Однією з головних перемог Республіканської партії стало переобрання представника Рона Десантіса (Ron DeSantis) у Флориді. Як повідомляє телеканал, йому вдалося заручитися підтримкою латиноамериканського населення, яке традиційно голосує за демократів. За твердженням експертів, у Десантіса є всі шанси поборотися за номанацію на кандидата в президенти від республіканців.