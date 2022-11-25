Маск оголосив «амністію» для багатьох «арештованих»  користувачів Twitter.

Перед цим було проведено опитування в соцмережі.

Мільярдер-підприємець Ілон Маск заявив у четвер, 24 листопада, що наступного тижня в Twitter буде здійснено «загальну амністію» заблокованих раніше екаунтів. Новий власник соцмережі ухвалив це рішення, керуючись підсумками опитування, яке він же провів у своєму особистому екаунті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

72,4% учасників опитування, запущеного Маском у середу, 23 листопада, з більш ніж 31,6 млн користувачів проголосували на користь повернення тих, хто раніше був заблокований модераторами соціальної мережі, якщо ці користувачі не порушували законів і не розсилали спам.

«Люди висловилися. Амністія починається наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei», — написав Маск у Twitter.

Минулого тижня Маск відновив деякі раніше заблоковані екаунти, у тому числі облікові записи колишнього президента Дональда Трампа, сатиричного вебсайту Babylon Bee, комедіантки Кеті Ґріффін (Kathy Griffin), психолога Джордана Пітерсона (Jordan Peterson). Перед розблокування Маск, як і цього разу, провів у своєму екаунті опитування серед користувачів.

У жовтні він написав у Twitter, що в компанії буде створена рада з модерації контенту, в якій будуть присутні люди «з різними точками зору». Маск сказав, що до скликання ради жодних важливих рішень щодо контенту або відновлення облікових записів ухвалено не буде.