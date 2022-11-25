Маск оголосив «амністію» для багатьох «арештованих»  користувачів Twitter.

Перед цим було проведено опитування в соцмережі.

 

 

Мільярдер-підприємець Ілон Маск заявив у четвер, 24 листопада, що наступного тижня в Twitter буде здійснено «загальну амністію» заблокованих раніше екаунтів. Новий власник соцмережі ухвалив це рішення, керуючись підсумками опитування, яке він же провів у своєму особистому екаунті. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

72,4% учасників опитування, запущеного Маском у середу, 23 листопада, з більш ніж 31,6 млн користувачів проголосували на користь повернення тих, хто раніше був заблокований модераторами соціальної мережі, якщо ці користувачі не порушували законів і не розсилали спам.

 

«Люди висловилися. Амністія починається наступного тижня. Vox Populi, Vox Dei», — написав Маск у Twitter.

 

Минулого тижня Маск відновив деякі раніше заблоковані екаунти, у тому числі облікові записи колишнього президента Дональда Трампа, сатиричного вебсайту Babylon Bee, комедіантки Кеті Ґріффін (Kathy Griffin), психолога Джордана Пітерсона (Jordan Peterson). Перед розблокування Маск, як і цього разу, провів у своєму екаунті опитування серед користувачів.

 

У жовтні він написав у Twitter, що в компанії буде створена рада з модерації контенту, в якій будуть присутні люди «з різними точками зору». Маск сказав, що до скликання ради жодних важливих рішень щодо контенту або відновлення облікових записів ухвалено не буде.

 

25.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Валентин Сильвестров. Dolce Legserro
Марія Сидорак
Його музика залишається світлою, невагомою та досконалою навіть в найтемніші часи. Ця музика достатньо тиха, однак в ній чітко чути те, що відбувається в країні. Музика Сильвестрова сприймається як пісня світу, що співає про себе.
23.11.22 | | Штука
273-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.
23.11.22 | | Україна
Мої празькі замальовки
Мирослав МАРИНОВИЧ
«Слава Україні! — Героям Слава!» і зала вибухнула оваціями. У мене було таке враження, що присутні просто огорнули мене своєю солідарністю і симпатією.
22.11.22 | | Галичина
272-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кам’янки, Опитного, Веселого, Первомайська, Красногорівки, Мар’їнки й Новомихайлівки на Донеччині
22.11.22 | | Україна
Львівський упир
Юрій Винничук
Подія, яка трапилася у Львові 5 лютого 1934 року, сколихнула не лише все місто, а й усю Польщу...
21.11.22 | | Дискурси
Casus belli не сталося
Юрко ТИМЧУК
Російська агресія впритул наблизилася до того, що прийнято називати цивілізованим світом, натворила там біди; але ніякі відповідні статті статуту НАТО не спрацювали – бо, як кажуть в Україні, не на часі.
21.11.22 | | Україна
Авторський алгоритм абетки асоціацій
Олена Лисенко
У поетичному таланті та особливості цієї зірки годі сперечатися. Кожен текст, попри малу кількість слів як основну ознаку, тяжіє до інтертекстуальності і глибини. Кожне слово підібрано філігранно та ідеально.
21.11.22 | | Штука
271-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу воїни Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.
21.11.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.