Дональд Трамп знову має доступ до Twitter.

Його екаунт відновлено за результатами запущеного Ілоном Маском голосування користувачів соцмережі.

Екаунт Дональда Трампа в соцмережі Twitter знову став доступним. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Раніше новий власник соцмережі Ілон Маск влаштував голосування щодо питання, чи повертати колишньому американському президентові доступ до його сторінки в соцмережі.

51,8% опитаних виступили за те, щоб поновити сторінку Трампа, 48,2% висловилися проти. У голосуванні взяли участь понад 15 мільйонів користувачів.

«Люди сказали своє слово. Екаунт Трампа буде відновлено. Vox Populi, Vox Dei», – написав Маск у Twitter. Водночас він визнав, що у голосуванні брало участь багато ботів, і заявив, що з впливом ботів на голосування у соцмережі потрібно боротися.

Сам же Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений повертатися до Twitter. «Я не бачу для цього жодних причин», – зазначив він. Експрезидент сказав, що залишатиметься на своїй новій платформі Truth Social – додатку, розробленому його стартапом Trump Media & Technology Group (TMTG), який, за його словами, залучає користувачів краще, ніж Twitter, і працює «феноменально добре».

Нагадаємо, що восьмого січня 2021 року Facebook, Instagram та Twitter заблокували екаунти Дональда Трампа після того, як його прихильники, не згодні з результатами виборів президента США, взяли штурмом будівлю Конґресу, через що загинули п'ятеро людей. Керівництво соцмереж вважало, що у своїх повідомленнях Трамп під’юджував погромників.